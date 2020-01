La vittoria in Coppa Italia contro la Lazio e il ritorno del tifo organizzato allo stadio hanno dato entusiasmo al Napoli ma la situazione in classifica in campionato è ancora a dir poco mediocre. In questo scenario al San Paolo arriva la Juventus capolista dell’ex più significativo che possa esserci, ovvero Maurizio Sarri protagonista di un triennio esaltante al Napoli. La sua figura è ancora viva, infatti, dopo il fallimento dell’esperienza Ancelotti il Napoli ha affidato a Gattuso un progetto di “restaurazione” che riprendesse con giocatori e caratteristiche differenti i principi di gioco dell’era Sarri. Gattuso ritrova Maksimovic che, però, non scende in campo da quasi due mesi (Napoli-Bologna 1-2 del 1 dicembre scorso) e quindi dovrebbe partire dalla panchina. Dovrebbe essere confermata la linea difensiva delle ultime gare con Hysaj a destra, Mario Rui a sinistra e la coppia centrale formata da Manolas e Di Lorenzo, la novità più importante riguarda la porta: il ritorno di Meret tra i pali al posto di Ospina che oggi non si è allenato a causa di una gastroenterite. Il Napoli ha in mente una partita a due facce: linee strette, compattezza, densità tra le linee, disponibilità di tutti al sacrificio in fase di non possesso e ricerca di qualità, rapidità e soluzioni interessanti quando avrà la disponibilità del possesso. Demme sarà il play, il riferimento davanti alla difesa anche per la costruzione dal basso, Fabian Ruiz dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka, pronto ad essere un possibile cambio a gara in corso se ci sarà la necessità, con Zielinski sul centro-sinistra. Il tridente offensivo è sempre lo stesso: Milik il centravanti con Callejon e Insigne a supportarlo sulle corsie laterali. Il Napoli ha tante assenze: Maksimovic è appena rientrato, mancano Koulibaly, Allan e Mertens, tre giocatori di grandissimo spessore, oltre a Ghoulam che non scende in campo da Torino-Napoli del 6 ottobre scorso. La Juventus ha vari indisponibili in difesa: Chiellini è fermo da agosto, si è fermato Danilo sulla fascia destra e Demiral si è infortunato nella gara contro la Roma all’Olimpico, De Sciglio non ha ancora recuperato da un infortunio muscolare ed è al centro di un possibile scambio con il Paris Saint Germain per Kurzawa. Il centrocampista Emre Can è stato fermato da un attacco influenzale ma soprattutto è nel mirino del Borussia Dortmund, alla Juventus ha trovato poco spazio ed è stato escluso anche dalla lista Champions a settembre. In mezzo al campo Matuidi è in vantaggio su Rabiot, in attacco Higuain dovrebbe partire dalla panchina. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala.