Napoli-Lazio, le probabili formazioni: Conte ripropone i titolarissimi

Dopo la delusione in Coppa Italia, Conte ripropone i “titolarissimi” per riprendersi il primo posto visto il sorpasso dell’Atalanta. Ha vinto anche l’Inter che si è portata ad un punto dal Napoli e deve recuperare la gara di Firenze. C’è ancora la Lazio di Baroni, sostenuta dai propri tifosi (fermati dal divieto di trasferta per i residenti nella regione Lazio) al momento della partenza alla stazione Termini, sul proprio cammino. I biancocelesti dovranno inventarsi un centrocampo tutto forza e dinamismo con Dele Bashiru e Guendouzi a causa delle assenze di Vecino infortunato e Rovella squalificato. In altri ruoli, però, ci sono recuperi importanti, rientrano Nuno Tavares e Dia. Rispetto alla formazione che si è qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia, ci saranno solo tre conferme: Lazzari, Dele Bashiru e Zaccagni. Conte, invece, ripropone i “titolarissimi”, quelli che in campionato non solo hanno trascinato il Napoli verso il primo posto ma stanno dando anche dei segnali di crescita nel gioco, è avvenuto soprattutto a Torino. Tra i pali nella Lazio rientrerà Provedel, Lazzari e Nuno Tavares (che forse s’alternerà con Pellegrini avendo recuperato in extremis) lavoreranno sulle corsie laterali con Gila e Romagnoli al centro della difesa, Dele Bashiru e Guendouzi si muoveranno in mezzo al campo con Isaksen, Dia e Zaccagni dietro il centravanti Castellanos. Conte s’affiderà a Meret tra i pali, Di Lorenzo e Olivera sulle corsie laterali, Rrahmani e Buongiorno al centro della difesa, Lobotka farà il play con Anguissa e McTominay a supportarlo, nel tridente si muoveranno Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disp.: Caprile, Contini, Spinazzola, Rafa Marin, Juan Jesus, Folorunsho, Gilmour, Ngonge, Raspadori, Simeone, Neres, Zerbin. All. Conte

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila, Nuno Tavares; Dele Bashiru, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

A cura di Ciro Troise