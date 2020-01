Napoli-Lazio, le probabili formazioni: Lobotka e Demme verso l’esordio dal primo minuto

Il Napoli affronta la Lazio al San Paolo per i quarti di finale della Coppa Italia, che può rappresentare la luce in fondo al tunnel oltre che una strada per ritrovare l’Europa in una stagione maledetta. Gli stati d’animo sono contrapposti tra Napoli e Lazio; gli azzurri hanno la pressione di dover rialzare la testa dopo l’ennesima sconfitta di sabato sera in casa contro la Fiorentina, i biancocelesti vanno in scioltezza dopo undici successi consecutivi in campionato e domenica hanno il derby contro la Roma. Il Napoli anche è atteso da un big-match, domenica al San Paolo c’è la Juventus di Sarri ma gli azzurri hanno il dovere di non avere alcun pensiero che non sia iniziare a rialzare la testa. A Fuorigrotta finalmente ci sarà un’altra atmosfera, torna il tifo organizzato, lo stadio non sarà più un luogo dominato dal silenzio e dai cori dei sostenitori avversari nel settore ospiti. Contro la Lazio in porta sarà confermato Ospina, Gattuso ha dal colombiano maggiori garanzie tecniche sulla costruzione dal basso e vuole insistere su questa scelta. La linea difensiva sarà la stessa che ha affrontato le gare contro l’Inter e la Lazio, Hysaj e Mario Rui saranno gli esterni bassi, Di Lorenzo sarà adattato ancora con Manolas al centro della difesa, va verso l’esclusione Luperto. Koulibaly e Maksimovic stanno provando a recuperare per la gara contro la Juventus, le condizioni di Kalidou saranno monitorate, non è scontato che ce la faccia. Il difensore senegalese è al primo infortunio muscolare, non c’è alcuna intenzione di rischiarlo. A centrocampo manca Allan per un affaticamento muscolare, lo stesso Gattuso aveva raccontato che il centrocampista brasiliano stava giocando nonostante dei problemi fisici che lo tormentavano. Lobotka e Demme vanno verso il debutto dal primo minuto, per lo slovacco, che è in vantaggio su Fabian, sarebbe l’esordio assoluto, a completare la mediana ci sarà Zielinski. In attacco dovrebbe esserci il quarto cambio di Gattuso rispetto alla gara contro la Fiorentina, Lozano dovrebbe sostituire Callejon sul lato destro del tridente offensivo completato da Milik e Insigne. Simone Inzaghi nell’intervista alla radio ufficiale della Lazio ha annunciato l’assenza di Luis Alberto non convocato, anche Inzaghi dovrebbe realizzare quattro cambi rispetto alla goleada inflitta alla Sampdoria. In porta ci sarà Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi e Bastos formeranno la difesa a tre, Lazzari sarà il quinto a destra con Lulic a sinistra che ritrova la sua corsia affidata a Jony sabato all’Olimpico, Parolo, Lucas Leiva e Milinkovic Savic agiranno in mezzo al campo a supporto della coppia Caicedo-Immobile. Correa partirà ancora dalla panchina, è una potenziale arma a gara in corso, le sue energie saranno valutate anche in vista del derby di domenica. Ecco le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario RuI; Lobotka, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Lulic; Caicedo, Immobile.