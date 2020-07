Il Napoli affronta la Lazio per l’ultimo atto di un estenuante campionato, in una serata che può diventare storica se Immobile dovesse superare il record di Higuain proprio nel tempio in cui il Pipita il 14 maggio 2016 contro il Frosinone superò quello di Nordahl. “Vogliamo chiudere nel migliore dei modi questa stagione, mi dispiacerebbe chiudere al quarto posto”, ha dichiarato Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia. La Lazio nelle ultime gare ha recuperato molti giocatori e, infatti, schiererà una formazione ben attrezzata. In porta ci sarà Strakosha, Patric, Luiz Felipe e Acerbi formeranno la difesa a tre, Lazzari agirà a destra, a sinistra Djavan Anderson è in vantaggio su Jony, l’assenza di Lucas Leiva costringe Parolo al ruolo inedito di regista davanti alla difesa, Luis Alberto e Milinkovic Savic agiranno al suo fianco, Correa e Immobile formeranno la coppia d’attacco. Acerbi non è al massimo ma dovrebbe farcela, se dovesse dare forfait toccherà a Vavro.

Gattuso approccia alla partita contro la Lazio considerandola la prova generale della sfida contro il Barcellona, l’undici anti-Lazio sarà formato in larga parte dalla formazione che scenderà in campo al Camp Nou. In porta ci sarà Ospina, Di Lorenzo e Mario Rui agiranno sulle corsie laterali, Manolas ha recuperato ed è pronto a ritrovare il campo, Maksimovic anche sta bene dopo il colpo alla caviglia sinistra subito a Milano ma Gattuso non lo rischierà, Koulibaly è il punto fermo della difesa azzurra. A Barcellona probabilmente toccherà a Demme ma nella logica dell’alternanza contro la Lazio ci sarà Lobotka con Fabian e Zielinski al suo fianco, riscalderà il motore per Barcellona il tridente dei piccoletti che hanno fatto la storia: Callejon, Mertens e Insigne. Per Callejon, lontano dalla prospettiva del rinnovo del contratto, potrebbe essere la sua ultima gara al San Paolo, un addio all’impianto di Fuorigrotta triste, a porte chiuse, svuotato di passione.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne

LAZIO: Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Luis Alberto, Parolo, Milinkovic Savic, Djavan Anderson; Correa, Immobile.

A cura di Ciro Troise