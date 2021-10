Napoli-Legia Varsavia, le probabili formazioni: Spalletti pensa a sette cambi

Il Napoli vuole mettere a posto il girone di Europa League, il Leicester oggi l’ha fatto vincendo 4-3 a Mosca, in rimonta. Il pareggio di Leicester fu un ottimo inizio, la sconfitta in casa contro lo Spartak Mosca ha complicato un po’ il percorso. Fu una partita strana, condizionata dall’espulsione di Mario Rui, l’unica occasione in cui il Napoli non è riuscito a farsi schiacciare dalle difficoltà.

Spalletti ha parlato di gara decisiva in conferenza stampa, il Napoli nel doppio confronto con il Legia Varsavia, oggi capolista a punteggio pieno, ha l’occasione di rimediare al ko contro lo Spartak Mosca.

Il tour de force è solo alle battute iniziali, Spalletti vuole gestire la rosa che considera fornita per affrontare il doppio impegno. Sono pronti sette cambi rispetto alla formazione anti Torino: tra i pali ci sarà Meret, Di Lorenzo agirà sulla fascia destra, Manolas ha recuperato dall’infortunio alla caviglia destra e tornerà a far coppia con Koulibaly, a sinistra ci sarà il debutto dal primo minuto di Juan Jesus al posto dello squalificato Mario Rui. Il brasiliano ex Roma e Inter finora è entrato solo nel finale di gara in tre occasioni contro Genoa, Leicester e Torino.

Torna Demme dal primo minuto, Mertens al centro dell’attacco

Torna nella formazione titolare anche Demme che è entrato a Firenze ma non gioca dal primo minuto dalle amichevoli di luglio, agiranno a suo supporto Fabian Ruiz ed Elmas. Zielinski non farà parte dei convocati per precauzione a causa di un risentimento al piccolo gluteo che l’ha costretto al lavoro individuale per due allenamenti, rientrerà domenica contro la Roma.

Osimhen è una forza della natura ma bisogna gestirlo anche per prevenire gli infortuni, partirà dalla panchina, pronto poi a subentrare per cambiare eventualmente l’inerzia della gara. Al centro dell’attacco ci sarà Mertens, Petagna può essere un’altra soluzione a partita in corso per aumentare il peso in area di rigore.

Dries non gioca dal primo minuto con la maglia del Napoli dalla sfida contro la Lazio del 22 aprile scorso, nella serata in cui ha realizzato anche il suo ultimo gol azzurro. Ne sono tanti, ben 135, Dries è il record-man all time e anche nelle coppe europee ha segnato più di tutti: ben ventisette reti.

I “piccoletti” per far male al Legia Varsavia, serata per pochi intimi al Maradona

Il Legia Varsavia ha portato a casa il bottino pieno contro Leicester e Spartak Mosca abbassandosi in fase difensiva e affidandosi alle ripartenze, è una squadra in difficoltà, quartultima nel campionato polacco. Il piano tattico sarà lo stesso, l’ha inquadrata così l’allenatore Michniewicz: “Sarà importante la fase difensiva contro il Napoli, non dobbiamo avere presunzione”. L’atteggiamento tattico dovrebbe essere il 3-5-2 per limitare al più possibile il Napoli.

Mertens e Insigne guideranno il palleggio rapido per aprire gli spazi, Lozano può aggiungere le accelerazioni sia palla al piede che gli attacchi alla profondità.

C’è ampia disponibilità di biglietti in tutti i settori, sono attesi circa settemila spettatori al Maradona, del resto non ci sono gli ultras e lo “zoccolo duro” di tifosi che ha storicamente popolato lo stadio in queste serate.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Lozano, Mertens, Insigne. All. Spalletti

LEGIA VARSAVIA (3-5-2): Miszta; Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Josue, Mladenovic; Luquinhas, Emreli. All. Michniewicz

A cura di Ciro Troise