Napoli-Milan, Pioli lavora per sostituire tre giocatori in dubbio

Napoli-Milan, in programma domenica alle 20.45, sarà un match importantissimo per entrambe le squadre. Per il Napoli, che vuole continuare l’allungo in classifica e cominciare a prendere le misure per la sfida di Champions League contro gli stessi rossoneri. Per il Milan, per rimanere agganciati al treno europeo senza lasciare altri punti alle inseguitrici.

Come riportato dal Corriere dello Sport, tuttavia, i rossoneri dovranno fare a meno di alcuni pezzi importanti.

Kalulu, Ibrhimovic e Messias vanno verso il forfait nel match col Napoli, e Stefano Pioli è al lavoro per sostituirli.

Kalulu dovrebbe lasciare il posto ad uno tra Kjaer e Thiaw, confermando quindi la difesa a quattro.

Ibrahimovic e Messias, invece, ieri hanno svolto un allenamento differenziato e sono in forte dubbio. Lo svedese ha un fastidio muscolare non troppo preoccupante, c’è speranza di vederlo al Maradona. Il brasiliano, invece, non dovrebbe partire per la trasferta napoletana.