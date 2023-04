Napoli-Milan, sold out e record d’incasso

Napoli-Milan si prospetta un match indimenticabile. Come per la partita, anche lo stadio Maradona sarà pronto per ospitare una notte magica. Sarà sold out questa sera, in uno stadio gremito.

Circa 55mila spettatori, pronti e reduci dalla recentissima pace tra il presidente Aurelio De Laurentiis e gli ultras. In una gara che può risultare decisiva per la stagione di entrambe le squadre, lo stadio sarà il dodicesimo uomo in campo per il Napoli di Spalletti.

Ma le buone notizie non finiscono qui. I circa 55mila biglietti venduti porteranno al record d’incasso: circa 5,5 milioni di euro.