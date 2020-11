Napoli-Rijeka 2-0, le pagelle di IamNaples.it: Insigne illumina ma spreca, Politano e Lozano mattatori

In una serata certamente non facile dal punto emotivo, il Napoli non stecca contro il Rijeka. Vittoria nel segno di Maradona, che si gode il risultato da lassù. Azzurri che, grazie al pareggio a reti bianche nell’altro match del girone tra AZ Alkmaar e Real Sociedad, conduce la classifica a 9 punti.

Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6,5: il Napoli non corre grossi pericoli, ma quando è chiamato in causa lui risponde presente. Partita senza patemi d’animo per il portiere azzurro, che però ci mette una pezza in due o tre occasioni con buone parate.

DI LORENZO 6: solite tante sgroppate per lui sull’out di destra, in difesa non ha bisogno di lavorare tanto perché il Rijeka non si fa quasi mai vedere dal lato del Napoli. Si divora un gol nel primo tempo sparando addosso a Nevistic e sfiora un assist nel secondo. Buona prova.

MAKSIMOVIC 6.5: difende con autorevolezza e dimostra le sue ottime doti anche in fase di costruzione dal basso come suo solito. Sfiora la gioia personale al 74′ su cross perfetto di Lozano, ma la sua conclusione al volo esce a lato.

KOULIBALY 6: partita attenta per il senegalese, che in realtà fatica poco per via delle pochissime azioni del Rijeka. Nei duelli uno contro uno vince come sempre. Qualche errore, però, in fase di costruzione e più volte si getta in avanti rientrando troppo lentamente.

GHOULAM 6.5: alla prima da titolare in questa stagione, il terzino algerino offre una prestazione di ottimo livello. Arcigno in fase difensiva e onnipresente nelle sovrapposizioni in avanti in supporto agli esterni d’attacco. S’intende a meraviglia con Insigne in nome dei vecchi tempi, i suoi cross in mezzo danno l’idea di creare sempre qualcosa di pericoloso.

DEMME 6.5: serata speciale, particolare soprattutto per lui che porta il nome in onore del Pibe de Oro. E non sfigura, Diego. Gara sostanziosa la sua, si pone come riferimento fisso per i compagni. A un passo dal gol al 51′ dopo una splendida azione sulla destra sull’asse Politano-Di Lorenzo-Zielinski, lo avrebbe senza dubbio meritato oggi. (Dal 69′ Mertens 6.5: quando è in campo si sente. Si muove tanto e bene sul fronte d’attacco, mette Insigne a tu per tu col portiere avversario dopo un’azione stile Barcellona, purtroppo non concretizzata).

BAKAYOKO 6: non la sua gara migliore, è chiaro. E’ roccioso come sempre però lì in mezzo al campo, anche per lui prova di grande quantità.

POLITANO 6.5: gol all’andata, gol al ritorno. L’esterno azzurro disputa una buonissima gara in coppia con Di Lorenzo sulla destra. Sfiora la rete già al 27′ in realtà, da ottima posizione spara addosso al portiere. Ci riesce poi al tramonto del primo tempo in maniera simile al gol dell’andata. Stavolta, però, non si tratta di autogol. (Dal 64′ Lozano 7: entra e spacca la partita, con la sua velocità manda in tilt la difesa del Rijeka. A 10′ dal suo ingresso in campo mette in porta il pallone che chiude i giochi su assist illuminante di Insigne).

ZIELINSKI 7: il polacco conferma la netta crescita di condizione dimostrata contro il Milan e non c’è notizia più bella per questo Napoli. La squadra necessitava grandemente della sua rapidità tra le linee, del suo cambio di passo repentino. Bravo e fortunato nel rimpallo nell’azione del primo vantaggio azzurro, sguscia via tra le maglie dei difensori del Rijeka e serve a Politano una palla facile facile da spingere solo in porta. (Dal 65′ Insigne 7: entra con un solo pensiero nella testa, quello di segnare in onore di Diego. Impreziosisce subito la sua serata con una perla delle sue servendo Lozano con un taglio perfetto che fende la retroguardia avversaria. Spreca due occasioni nel finale, esce con un grande rammarico che gli si legge sul volto).

ELMAS 6: non una prova esaltante per la stellina macedone, che non trova grande spazio per sprigionare la sua classe. Quando ha la palla al piede, però, è un piacere vederlo e lo dimostra in diverse occasioni. Sfiora il gol dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, manca l’impatto decisivo col pallone su cross dalla destra di Di Lorenzo. (Dal 69′ Lobotka 6.5: entra con sorprendente intraprendenza lo slovacco, molto rapido nel gioco in verticale. Ottimo il controllo orientato verso la porta e tiro potente al 90′, ma Nevistic in allungo gli nega la gioia personale).

PETAGNA 6: fa discretamente bene da boa al centro dell’attacco azzurro. Non riceve molti palloni giocabili, ma comunque potrebbe fare meglio. Nel primo tempo si procura anche un’occasione per andare in porta, ma il suo tiro è debole e centrale e il portiere blocca facilmente. (Dal 82′ Fabiàn Ruiz s.v.: col suo ingresso in campo Gattuso schiera il 4-3-3 e gli giova in termini di vicinanza alla porta avversaria, ma ha troppo poco tempo a disposizione per realizzare qualcosa degno di nota).

GATTUSO 7: ottime le intuizioni sulle sostituzioni. Nella ripresa dentro i titolarissimi e mossa indovinata come certifica il gol del 2-0 di Lozano. Con l’ingresso di Fabiàn Ruiz nel finale schiera il Napoli col 4-3-3, segno della volontà di provare a cambiare le carte in tavola anche a partita in corso. Sperando che possa vedersi più spesso in futuro.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme (69′ Lobotka), Bakayoko; Politano (64′ Lozano), Zielinski (65′ Insigne), Elmas (69′ Mertens); Petagna (82′ Fabiàn Ruiz). A disposizione: Ospina, Contini, Insigne, Lobotka, Lozano, Manolas, Mario Rui, Mertens, Fabiàn Ruiz. Allenatore: Gattuso

RIJEKA (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Velkovski, Galovic, Smolcic, Anastasio (80′ Braut); Muric (78′ Yateke), Gnezda Cerin (87′ Hodza), Loncar, Stefulj; Andrijasevic (87′ Frigan). A disposizione: Nwolokor, Frigan, Braut, Putnik, Raspopovic, Hodza, Frigan, Yateke. Allenatore: Rozman

ARBITRO: Ozkahya (Turchia)

MARCATORI: Politano (N) 41′; Lozano (N) 75′

NOTE: Ammoniti: Anastasio (R). Minuti di recupero: 1′ p.t., 3′ s.t.