RILEGGI LIVE – Napoli-Roma 1-1: (11’rig.Insigne, 91’El Shaarawy)

Termina la partita

97′ Punizione dai 25 metri della Roma, colpo di testa di Pellegrini: para Meret

93′ Felix la mette in mezzo: blocca Meret

91′ Gol della Roma!! Pellegrini la mette in mezzo: finta di Felix, Abraham di tacco per El Shaarawy che di destro batte Meret

85′ Zaniolo chiede il cambio e viene sostituito da Felix

84′ Cambia ancora Mourinho: Carlos Perez subentra a Mancini

82′ Altro doppio cambio per Napoli: Juan Jesus e Mertens entrano al posto di Insigne e Mertens. Azzurri con il 3-5-2

80′ Occasione Napoli. Lancio lunghissimo per Osimhen, che entra in area di rigore e conclude: pallone sull’esterno della rete

78′ Di Bello espelle Fusato dalla panchina

77′ Gioco fermo per permettere le cure a Zaniolo, rimasto a terra

76′ Occasione per la Roma. El Shaarawy lancia Zaniolo, che tenta il pallonetto: bravo Meret ad uscire e a respingere

75′ Due sostituzione tra le fila della Roma: El Shaarawy e Veretout entrano al posto di Zalewski e Sergio Oliveira

74′ Elmas porta palla e serve Zielinski, che tira: para Rui Patricio

72′ Ammonito Zaniolo per proteste

71′ Altra conclusione dalla distanza per il Napoli, questa volta con Elmas: blocca senza partiolcare problemi Rui Patricio

69′ Tiro dai 20 metri di Zielinski di sinistro: pallone che termina di poco a lato

68′ Doppio cambio del Napoli: Demme ed Elmas subentrano al posto di Fabian Ruiz e Lozano

67′ Bravissimo Mario Rui a salvare su Pellegrini

66′ Punizione dalla destra di Pellegrini, che trova Mancini che colpisce di testa: palla di poco a lato

65′ Batte Insigne una punizione dalla sinistra: blocca senza problemi Rui Patricio

64′ Ammonito Insigne per proteste, dopo una gomitata di Mancini ad Osimhen

63′ Ammonito Lozano per una spinta a gioco fermo a Zalewski

61′ Grande occasione per la Roma. Cross dalla destra di Karsdorp per Abraham. Il giallorosso, tutto solo, sbaglia il colpo di testa, facilitando l’intervento di Ospina

60′ Cross di sinistro di Insigne che attraversa tutta l’area di rigore giallorossa

56′ Zielinski subentra al posto dell’infortunato di Lobotka

51′ Ammonito Zanoli per una scivolata su Sergio Oliveira

47′ Lozano serve Osimhen che tira subito di destro: Mancini devia in corner

46′ Mkhitaryan entra al posto di Cristante

Cominciata la ripresa

Terminato il primo tempo

47′ Karsdorp buca sulla destra e la mette in mezzo, ma il suo cross basso non trova nessun compagno pronto ad impattare con la sfera

46′ Zalewski fa fuori Zanoli, si accentra e tira di destro: Meret blocca a terra

38′ Punizione di Pellegrini dal vertice sinistro, Osimhen sfiora di testa ed il pallone sbatte sulla traversa

37′ Ammonito Koulibaly per una scivolata vigorosa su Zalewski. Il senegalese salterà la prossima gara con l’Empoli

20′ Occasione Napoli. Mario Rui crossa dalla sinistra, Osimhen la mette giù e tira: Smalling respinge con il corpo. Il pallone arriva Lozano che tira a volo: Rui Patricio manda la sfera in corner

11′ GOOOOLLL!!! Insigne si presenta sul dischetto e batte Rui Patricio

10′ Di Bello assegna il rigore dopo aver rivisto l’azione al VAR

7′ Contatto tra Ibanez e Lozano in area di rigore partenopea, Di Bello fa continuare ma dopo un paio di minuti va rivedere l’azione

Partita cominciata

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli: Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Lozano, Osimhen, Insigne

Romq: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della gara tra Napoli e Roma. Azzurri obbligati a vincere per cercare di puntare allo Scudetto, ma lo dovranno fare contro una squadra di Mourinho in forma per gli ottimi risultati degli ultimi mesi (CLICCA QUI PER LA PREVIEW DELLA GARA)