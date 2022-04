Napoli-Roma 1-1, le pagelle di IamNaples.it: gli azzurri pagano il calo nella ripresa

Il Napoli nel secondo round consecutivo al Maradona non riesce a vincere e vede il sogno scudetto farsi sempre più complicato. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: Sul gol non può fare nulla, fa la parata su Zaniolo in uscita e se la cava abbastanza bene con i piedi.

ZANOLI 5,5: È troppo prendersela con lui ma sono venuti fuori i suoi limiti, nella fase di spinta fa molto poco e poi nello scivolamento sul gol di El Shaarawy si fa beffare andando troppo sull’uomo mentre andava coperto lo spazio.

RRAHMANI 5,5: Lavora abbastanza bene nella tenuta della linea difensiva, copre gli spazi abbastanza bene in coppia con Koulibaly. Fa fatica nei duelli con Abraham, soprattutto nel gioco aereo.

KOULIBALY 6,5: Uno dei migliori in campo, se non proprio il migliore. Il Napoli nel primo tempo soprattutto si permette la linea alta perchè con i suoi recuperi spegne spesso Zaniolo.

MARIO RUI 6: Fa un salvataggio fondamentale dentro la propria area di rigore, stavolta lavora abbastanza bene sia in copertura che nel tentativo di proporsi sulla catena con Insigne.

ANGUISSA 5,5: Tanto recupero palla soprattutto nel primo tempo ma anche tanti palloni persi, compreso quello sanguinoso da cui parte l’azione del gol del pareggio della Roma.

LOBOTKA 6,5: Il migliore, si pone bene nello smarcamento, fa girare bene la palla, a volte cerca anche di portarla lui nella metà campo avversaria. Si spegne la luce quando è costretto a lasciare il campo per un problema al flessore. (Dal 57′ Zielinski 5: Entra malissimo in campo, dovrebbe aiutare la squadra a far girare il pallone soprattutto con Mertens per creare di far salire la squadra ed evitare di consegnare il campo agli avversari)

FABIAN RUIZ 5,5: Fa ancora fatica a girar palla, quando Spalletti lo schiera play va anche in confusione. (Dal 68′ Demme 5: Dovrebbe fare il play, dare ordine alla manovra, proporsi per giocarla e, invece, non si muove nei tempi giusti come tutti i centrocampisti. Koulibaly così è costretto alla palla lunga per Osimhen, una soluzione che si è persa con l’uscita del centravanti nigeriano)

LOZANO 6: Si procura il rigore, mette spesso in difficoltà Ibanez e nel primo tempo più volte esprime delle giocate brillanti sulla fascia destra. Cala anche lui nella ripresa come tutta la squadra. (Dal 68′ Elmas 5,5: Girovaga per il campo alla ricerca di una soluzione, del gioco tra le linee, non riesce ad alzare il livello di qualità nel palleggio)

OSIMHEN 5,5: Attacca la profondità, si sbatte, allarga il gioco in qualche circostanza ma deve migliorare spalle alla porta, Smalling in questo frangente lo spegne spesso. (Dall’82’ Mertens s.v.: Fa enorme fatica girando a vuoto su tanti palloni sbagliati dai centrocampisti, non può mai incidere in questo modo)

INSIGNE 6: Segna il rigore ed è uno dei pochi anche nella ripresa a dare un po’ di qualità nella risalita del campo. (Dall’82’ Juan Jesus s.v.: Poco più di un quarto d’ora per il centrale brasiliano, sul gol partecipa anche lui all’errore a difesa schierata ma è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione).

SPALLETTI 5: Riportare il Napoli in Champions League significa raggiungere un obiettivo che manca da due anni, non è poco ma bisogna interrogarsi sui limiti di questa squadra, anche sul solo punto guadagnato in due partite interne contro la Fiorentina e la Roma. Oggi il Napoli nel secondo tempo si è abbassato sempre di più, come è possibile che la squadra abbia smarrito, appena è uscito Lobotka, la forza di palleggiare. Perchè togliere tre attaccanti e lasciare solo Mertens, cancellando anche la soluzione della palla in profondità per Osimhen.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (12′ st Zielinski), Fabian Ruiz (23′ st Demme); Lozano (23′ st Elmas), Osimhen (38′ st Mertens), Insigne (37′ st Juan Jesus). A disp.: Marfella, Idasiak, Tuanzebe,, Ghoulam, Politano, Ounas, Petagna. Allenatore: Spalletti.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini (39′ st Perez), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante (1′ st Mkhitaryan), Oliveira (30′ st Veretout), Zalewski (30′ st El Shaarawy); Pellegrini; Zaniolo (41′ st Afena-Gyan), Abraham.A disp.: Fuzato, Kumbulla, Spinazzola, Maitland-Niles, Vina, Bove, Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Di Bello.

MARCATORI: 11′ pt Insigne (N, su rig.), 46′ st El Shaarawy (R)

NOTE: Espulso al 33′ st Fuzato (R), dalla panchina per proteste. Ammoniti: Koulibaly, Zanoli, Lozano (N); Cristante, Zaniolo (R). Recupero: 3′ pt

A cura di Ciro Troise