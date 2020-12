Napoli-Sampdoria, le probabili formazioni: cinque cambi per Gattuso

Il Napoli contro la Sampdoria va alla ricerca della continuità, Gattuso vuole il sesto risultato utile consecutivo e la terza vittoria in campionato dopo i convincenti successi contro Roma e Crotone. Gli azzurri hanno vinto solo in un’occasione tre partite consecutive, ad inizio stagione contro Parma, Genoa e Atalanta ma in mezzo c’è stata la sconfitta a tavolino con punto di penalizzazione per il caso Juventus-Napoli, De Laurentiis e i legali del club puntano a ribaltare questi verdetti il 22 dicembre presso il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni.

Turn-over per Gattuso, pronti cinque cambi. Due assenze nella Sampdoria

La continuità è una missione molto complicata per tutte le squadre ai tempi della pandemia, anche per le big del calcio europeo. Basta pensare che oggi in Bundesliga il Bayern Monaco non è andato oltre il pareggio sul campo dell’Union Berlino e il Borussia Dortmund ha incassato un sonoro 5-1 dallo Stoccarda, in Premier il derby di Manchester è stato molto meno emozionante delle scorse stagioni. Giocare sempre ogni tre giorni è dura e bisogna convivere con le assenze per contagi e infortuni. Per tutto il mese di dicembre il Napoli dovrà fare ancora a meno di Osimhen, il rientro in gruppo è previsto a gennaio 2021, la riabilitazione sta procedendo in maniera brillante ma c’è bisogno di tempo. Lo staff medico azzurro predica prudenza e il ritorno in campo di Osimhen avverrà in maniera graduale perchè ci sono state complicazioni dopo la lussazione anteriore alla spalla destra.

In dieci giorni il Napoli ha quattro partite, con due trasferte consecutive molto dure contro Inter e Lazio, la strategia del turn-over è obbligata. Gattuso per la sfida contro la Sampdoria pensa a cinque cambi: Meret ha superato dei fastidi muscolari che l’avevano tormentato la scorsa settimana (a Crotone probabilmente avrebbe giocato), Manolas si riprende il suo posto al centro della difesa al posto di Maksimovic, Ghoulam dovrebbe sostituire Mario Rui, per l’algerino sarebbe la prima da titolare in questo campionato (in serie A non gioca dal primo minuto da Torino-Napoli 0-0, 6 ottobre 2019), Bakayoko va verso un turno di riposo, al suo posto dovrebbe trovare spazio Demme in coppia con Fabian Ruiz davanti alla difesa.

Politano, dopo i due spezzoni contro Crotone e Real Sociedad, va verso il rientro nella formazione titolare con Zielinski tra le linee, pronto a muoversi tanto nelle due fasi posizionandosi anche da interno sinistro all’occorrenza, e Insigne a sinistra. Mertens guiderà l’attacco azzurro, Petagna potrebbe essere un’arma a gara in corso.

Nella Sampdoria mancano Bereszynski e Keita Balde per infortunio, sono stati recuperati Tonelli e Gabbiadini ma dovrebbero andare in panchina non essendo al meglio. Ranieri pensa al 4-4-1-1, con Audero tra i pali, Ferrari adattato a destra, Yoshida e Colley al centro della difesa con Augello a sinistra, Candreva e Jankto gli esterni di centrocampo con Ekdal e Thorsby in mezzo al campo, Ramirez è in vantaggio su Verre nel ruolo di trequartista alle spalle di Quagliarella che, in compagnia del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e dell’allenatore Claudio Ranieri, ha omaggiato il murales per Maradona ai Quartieri Spagnoli con una corona di fiori e una maglia blucerchiata.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri