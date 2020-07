Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni: Milik in vantaggio su Mertens

Il Napoli vuole riscattare la sconfitta di Parma, mantenere l’ottimo rendimento avuto al San Paolo dopo il lockdown nonostante la tristezza dello stadio a porte chiuse e fare un’ottima prova generale contro il Sassuolo che per concetti di gioco somiglia al Barcellona. La formazione di De Zerbi ama la costruzione dal basso, rischia spesso il pressing alto tentando di recuperare palla in pochi secondi e ha la ricerca palleggio veloce per aprire gli spazi nella trequarti avversaria nel proprio dna con la partecipazione di entrambi i terzini alla fase offensiva. Il Sassuolo ha tante assenze: mancheranno per infortunio Romagna, Obiang, Defrel, Chiriches e Boga e lo squalificato Bourabia. De Zerbi ha recuperato Toljan che, però, non dovrebbe essere rischiato e partire dalla panchina con Muldur confermato dal primo minuto. “Mancano ancora dieci giorni e noi vogliamo arrivare ottavi, per noi è un obiettivo importante e vorrebbe dare dare un senso alla stagione. Non abbassiamo neanche di un centimetro la guardia, sarà così fino alla fine. Nonostante le assenze, domani possiamo mettere in campo una squadra molto forte”, ha spiegato De Zerbi nell’intervista della vigilia.

In porta ci sarà ancora Meret, Ospina ritornerà tra i convocati ma dovrebbe essere precauzionalmente in panchina, probabilmente dalla partita di San Siro inizierà il suo percorso verso Barcellona in cui è favorito. In difesa ci saranno due rotazioni: Hysaj rileverà Mario Rui a sinistra e Manolas tornerà a far coppia con Koulibaly nella coppia centrale. A centrocampo continua la staffetta tra Demme e Lobotka, lo slovacco partirà dal primo minuto con Fabian Ruiz e Zielinski nel ruolo d’interni di centrocampo. Gattuso pensa complessivamente a cinque cambi, in attacco ci saranno altre due novità rispetto all’undici anti-Parma: Callejon tornerà sulla fascia destra, Insigne rappresenta la continuità sul fronte opposto con Milik al centro dell’attacco in vantaggio su Mertens. Per Dries il piano è continuare nella gestione, farlo rientrare in campo per uno spezzone in vista poi del percorso che deve portarlo a Barcellona al massimo della forma.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.