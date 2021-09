Napoli, scontro tra tifosi a Leicester: stewart in difficoltà, necessario l’intervento della polizia

Scontri e tanto casino al termine del match di Europa League tra Leicester e Napoli. Dopo la sfida di ieri sera le due tifoserie sono venute a contatto con gli inglesi pronti a cercare di assalire i tifosi avversari ed alcuni tifosi napoletani pronti a reagire con schermaglie e razzi lanciati da ambo le parti.

Gli stewart non hanno potuto nulla e come riporta l’account social del Leicester News è dovuta intervenire la polizia per fermare tutto. Sui social questa situazione è stata definita come un’autentica vergogna per la cittadina inglese.