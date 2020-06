Il Napoli porta a casa la quinta vittoria consecutiva in campionato, non accadeva da due anni e mezzo, dal febbraio 2018, la stagione dei 91 punti. L’Atalanta vince anche ad Udine, però gli azzurri guadagnano tre punti dalla Roma sconfitta a Milano che occupa il quinto posto. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6,5: Impressionante la crescita nel gioco con i piedi, si vede il lavoro svolto in allenamento. Mette in mostra progressi anche riguardo alla personalità. Al 55′ compie una bella parata su un tiro dalla distanza di Valoti.

HYSAJ 6: Si fa beffare in occasione del gol della Spal, nel primo tempo soffre Fares in qualche circostanza, cresce nel corso della gara e in qualche situazione riesce anche a proporsi bene in fase offensiva.

MAKSIMOVIC 6,5: Tiene bene la linea, bravo anche nei movimenti a scappare dietro, insieme a Koulibaly si schiaccia troppo e lascia lo spazio a Petagna di calciare verso la porta.

KOULIBALY 6,5: Strappa con decisione, recupera bene la posizione su qualche ripartenza, sul gol di Petagna deve fare qualche passo in avanti ma complessivamente la prova è positiva. (Dall’80’ MANOLAS 6: Ritrova il campo dopo quattro mesi e s’integra subito con il compagno di reparto, buoni gli interventi sui cross degli avversari)

MARIO RUI 6,5: Macina chilometri sulla corsia sinistra, si propone costantemente per contribuire alla fase offensiva. (Dall’81’ Ghoulam 6: Accumula altri minuti e rischia anche di far gol su punizione, para Letica)

FABIAN RUIZ 6,5: Alterna belle giocate come l’assist per il gol di Mertens ad errori clamorosi come qualche palla persa o retropassaggio improvvido, appare un po’ lento in qualche transizione difensiva, complessivamente una buona prova.

LOBOTKA 6: Buona la prova nell’impostazione, fa girare palla con personalità e rapidità, soffre nella fase di non possesso, rientra in ritardo in occasione del gol di Petagna.

ELMAS 6,5: Inventa l’assist per la rete di Callejon, fa bene il lavoro tattico nella fase di possesso quando si propone come uomo tra le linee

CALLEJON 7,5: Il migliore in campo, si vede l’entusiasmo della maglia del Napoli ritrovata, fa gol e più volte si rende pericoloso. Contribuisce tanto anche alla fase di non possesso, l’unico errore è un passaggio sbagliato davanti alla propria area di rigore che porta al tiro di Valoti parato da Meret. (Dal 77′ Younes 7: Entra in maniera vivace, realizza il gol del 3-1, si rende protagonista di altre azioni. È il primo gol stagionale, il quarto in maglia azzurra)

MERTENS 6,5: Segna il gol numero 123 con la maglia del Napoli, il quattordicesimo stagionale, così diventa il miglior marcatore azzurro stagionale. Aveva trovato anche l’assist per il gol di Insigne ma è stata punita una millimetrica posizione di fuorigioco. (Dal 64′ Milik 6: Lavora bene spalle alla porta, distribuisce ottime intuizioni tecniche)

INSIGNE 7: Ottima prestazione, fa tutto sulla corsia: palleggia, inventa, distribuisce passaggi-chiave, aveva trovato anche il gol annullato per un millimetrico fuorigioco di Mertens. (Dal 64′ Lozano 6: A sinistra fa un po’ fatica, quando si sposta a destra inventa giocate che appartengono al suo repertorio, punta l’uomo con frequenza e fa ammonire sia Fares che D’Alessandro)

GATTUSO 6,5: Altra prova di maturità per il Napoli che domina il campo per tutta la gara, vince, costruisce tante azioni e subisce pochissimo, infatti la Spal ha segnato al primo tiro in porta. Il Napoli vince la quinta gara consecutiva in campionato, porta a casa il dodicesimo risultato utile nelle ultime tredici partite disputate tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

Ecco il tabellino del match:

MARCATORI: 4′ Mertens (N), 30′ Petagna (S), 36′ Callejon (N), 78′ Younes (N)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly (80′ Manolas), Mario Rui (80′ Ghoulam); Fabian, Lobotka, Elmas; Callejon (76′ Younes), Mertens (64′ Milik), Insigne (64′ Lozano). A disposizione: Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Manolas, Ghoulam, Zielinski, Demme, Younes, Lozano, Milik, Politano. Allenatore: Gattuso

SPAL (4-4-2): Letica 5,5; Cionek 5,5, Vicari 6, Felipe 5,5, Reca 5 (46′ Valoti 6,5); Strefezza 5,5, Missiroli 5, Murgia 6 (dal 76′ Dabo 6), Fares 6,5 (75′ D’Alessandro 5,5), Petagna 6,5 (80′ Floccari 5), Cerri 5. A disposizione: Thiam, Meneghetti, Valdifiori, Valoti, Floccari, Dabo, Castro, Sala, Tomovic, Bonifazi, D’Alessandro, Tunjov. Allenatore: Di Biagio

Ammoniti: Valoti (S), Fares (S), Felipe (S)

ARBITRO: Pairetto. Assistenti: Fiorito e Caliari. IV Uomo: Marini. VAR: Nasca-Longo

Dal nostro inviato al San Paolo Ciro Troise