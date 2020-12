Napoli-Torino 1-1, le pagelle di IamNaples.it. Si salvano solo in tre, molto male Politano

Un brutto Napoli raggiunge solo nel recupero il Torino grazie a una magia di Insigne che riesce a pareggiare il vantaggio di Izzo. Ancora una partita davvero sottotono per gli azzurri di Gattuso, le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6 Sul gol di Izzo non può niente, negli ultimi minuti è bravo a salvare su Belotti. Per il ritorno da titolare poteva andargli meglio.

DI LORENZO 5.5 Della linea difensiva è tra i più positivi, si muove spesso verso l’attacco e anche di testa si fa sentire. A tratti impreciso in fase offensiva.

MAKSIMOVIC 5.5 Sbavature pesanti e imperdonabili non ne commette, ma da sensazione di insicurezza, soprattutto dopo un quarto d’ora quando sbaglia su Verdi.

MANOLAS 6 Riesce a reggere il confronto con un Belotti molto in forma, assieme al salvifico Insigne e a Zielinski è l’unico che merita la sufficienza, perchè quantomeno lotta.

HYSAJ 5.5 Dopo un bel po’ di partite saltate non è al meglio e si vede. La condizione non è delle migliori, prova a fare quel che può, con qualche limite fisico. Sul gol di Izzo poteva fare meglio. (71′ MARIO RUI s.v.)

DEMME 6 Poco meno di mezz’ora in campo, una mezz’ora ordinata e di sostanza. Il suo infortunio toglie una risorsa al Napoli. (29′ ELMAS 5.5 Da un giocatore delle sue qualità ci si aspetta di più, non riesce a dare il quid che manca alla mediana azzurra).

BAKAYOKO 5 Lento e compassato, non (71′ FABIAN RUIZ 5 Continua a non offrire quello che può al Napoli, è sempre lento e non dà il cambio di gioco che gli si chiede).

POLITANO 4.5 Dopo un ottimo inizio di campionato, continua il suo momento negativo, non riesce a garantire il cambio di passo all’attacco. (63′ LOZANO 5 Poco più di mezz’ora inconsistente per il messicano, che non crea occasioni offensive, scivolando almeno in un paio di occasioni).

ZIELINSKI 6 Migliore in campo assieme a Insigne e Manolas, è tra i pochi a provare a creare gioco in un deserto di inconsistenza. Peccato per il colpo di testa troppo lento che avrebbe potuto portare il pareggio al Napoli qualche prezioso minuto prima.

INSIGNE 6.5 Riscatta una prestazione al di sotto delle aspettative con un gran gol nel finale, che evita al Napoli un’umiliazione pesante.

PETAGNA 5 Poco cercato, poco coinvolto in attacco. Raramente trova la profondità, raramente viene cercato il suo colpo di testa. (71′ LLORENTE 5 Primi minuti in campo, pochissimo da segnalare).

GATTUSO 5 Manovra lentissima, attacco in difficoltà. Ok le assenze, ma cosa è successo al Napoli?