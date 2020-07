Napoli, un “Millennials” sull’agenda di Giuntoli: ecco chi è Dominik Szoboszlai

E’ capitato a tutti noi, sopratutto recentemente con l’avvento dell’emergenza Coronavirus, di trascorrere il tempo davanti al pc, scoprire giovani talenti e creare squadre con giovani ragazzi pronti ad esplodere e diventare piccoli fenomeni. Sarà Fifa, Pes o Football Manager, ma sfidiamo noi, che fra tutti questi appassionati del mondo del calcio e di videogames, non conoscano Dominik Szoboszlai. Nelle ultime ore questo giovane e talentuoso millennials è stato accostato al Napoli e si parla di un importante incontro tra Cristiano Giuntoli e gli agenti del giocatore. Conosciamo meglio chi è questo giovane talentuoso ragazzo.

Dominik è un ragazzo ungherese nato il 25 Ottobre del 2000 a Székesfehérvár, una città di poco più di 100 mila abitanti. Cresce nel Videoton, squadra della sua città (ha da poco cambiato nome in MOL Fehervar) ma è subito notato per le sue grandi qualità che lo portano a essere prelevato dal Salisburgo. Gli austriaci, noti nel prelevare in età giovanissima i talenti del calcio europeo, girano il ragazzo al Liefering, società satellite del Salisburgo militante nella Erste Liga (Seconda Divisione austriaca). Qui questo centrocampista, un incrocio tra Leon Goretzka e Sergej Milinkovic-Savic, mette in mostra le sue doti, sopratutto realizzative, ed, a nemmeno 18 anni, realizza 10 reti in 33 presenze nella sua prima stagione tra i professionisti. Le doti di Dominik sono innegabili, tutti guardano alla sua leadership in campo ed al fatto che può giocare in diversi ruoli del centrocampo. Grandi qualità tecniche, 6 gol nelle prime 9 gare nella sua seconda stagione ed il passaggio “tra i grandi” al Salisburgo dove subito si nota di avere dinanzi un piccolo fenomeno.

Piccoli numeri di questo ragazzino terribile

Nel club di proprietà Red Bull questo centrocampista ungherese esplode, 13 gol in 54 gare ed una rete contro il Genk nella recente fase a Gironi di Champions League dove, tra l’altro, Dominik ha sfidato anche il Napoli, guidato allora da Carlo Ancelotti. Abile sui calci piazzati, bravo in regia ed anche ad inserirsi, Szoboszlai è il prototipo dei nuovi modelli di centrocampisti e per questo motivo ha attirato l’attenzione di diversi club italiani ed europei. Recentemente si è messo in mostra con una spettacolare tripletta in campionato contro lo Sturm Graz.

Questo talento ungherese, che ha debuttato in Nazionale a 18 anni e mezzo, e che ora ha 8 presenze e 1 gol in nazionale maggiore, ha una clausola rescissoria tra i 24 ed i 25 milioni e potrebbe rivelarsi un vero affare visto i prezzi odierni. Il Napoli osserva da anni i migliori talenti internazionali e questi, dopo il colpo qualche anno fa di Fabian Ruiz, può rivelarsi il nuovo colpo e tesoro targato Napoli.

A cura di Mario Tramo