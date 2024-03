Napoli, un nome per il post Osimhen: il prezzo non spaventa

Il Napoli è al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione. Al primo posto c’è il sempre più concreto addio di Osimhen, e di conseguenza il possibile sostituto. La Gazzetta dello Sport analizza un nome che il Napoli avrebbe messo sul taccuino come sostituto del nigeriano:

“Intanto, però, gli sforzi del Napoli si sono concentrati su Santiago Gimenez del Feyernoord, 22enne nazionale messicano nato però in Argentina, a Buenos Aires, e autore di una stagione superlativa in Olanda: 21 reti in 25 presenze in campionato, due in quattro gare di Champions più un’altra rete in due presenze in Europa League. Giovane, con margini di miglioramento enormi e un feeling speciale con il gol: profilo perfetto per De Laurentiis. […] Gimenez vale già 50 milioni, ma il prezzo non spaventa. Semmai esalta il pensiero di poter dare un nuovo palcoscenico di lusso a un giocatore capace di segnare 47 reti in 80 presenze in meno di due stagioni col Feyenoord, già abituato al calcio europeo e idealmente pronto per essere un giocatore chiave per il nuovo progetto”.