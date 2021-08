Finalmente s’inizia. Il Napoli alle 20:45 ritrova il campionato, il pubblico anche se al 50% (circa ventimila gli spettatori presenti) e affronta il Venezia per il debutto ufficiale nella serie A che è iniziata con le vittorie di Atalanta, Lazio, Inter e Sassuolo.

Il Venezia è un cantiere aperto, poi per la prima giornata ha sette assenti: gli squalificati Modolo, Aramu, Vacca e Mazzocchi, l’infortunato Crnigoj, Okereke e Busio che per motivi burocratici non sono disponibili. Zanetti sceglie il 4-3-3, in porta ha recuperato il finlandese Maenpaa, Ebuehi e Schnegg si muoveranno sulle corsie laterali, Caldara e Ceccaroni formeranno la coppia centrale di difesa. A centrocampo Fiordilino sostituisce Crnigoj, con Peretz e Heymans al suo fianco, il tridente d’attacco ha due ex Juve Stabia: il centravanti Forte, Di Mariano che partirà da destra con Johnsen sul fronte opposto.

Spalletti sceglie il 4-3-3, Manolas fa coppia con Koulibaly

Il Venezia si sta muovendo per rinforzare l’attacco, sembra aver scavalcato il Genoa per Thomas Henry del Leuven. Tatticamente sarà una gara a specchio, anche il Napoli sceglierà il 4-3-3, il sistema di gioco su cui ha virato dopo l’infortunio rimediato da Demme. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo e Mario Rui si muoveranno sulle corsie laterali, al centro della difesa Manolas dovrebbe agire in coppia con Koulibaly. Lobotka sarà il play con Fabian Ruiz e Zielinski, pronti ad agire da interni di centrocampo. Lozano martedì è rientrato in gruppo, potrebbe trovare spazio per uno spezzone di gara, sulla fascia destra si muoverà Politano, Osimhen è il centravanti che trascinerà l’attacco, Insigne partirà da sinistra.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. A disp.: Ospina, Marfella, Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Zanoli, Elmas, Gaetano, Lozano, Ounas, Petagna. All. Spalletti

VENEZIA: Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Fiordilino, Peretz, Heymans; Di Mariano, Forte, Johnsen. A disp.: Lezzerini, Bertinato, Molinaro, Svoboda, Tassmann, Dezi, Bjarkason, Galazzi, Sigurdsson, Karlsson. All. Zanetti

A cura di Ciro Troise