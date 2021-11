Il Napoli non riesce a battere il Verona che nelle ultime due stagioni è stata un po’ la bestia nera degli azzurri. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6,5: Nel primo tempo fa due parate importanti, sul gol può farci poco, il tocco sotto porta di Simeone è complicato, riesce solo a toccarla.

DI LORENZO 7: Sta facendo una stagione straordinaria, ha macinato chilometri anche stasera ed è stato perfetto in entrambe le fasi, ha segnato anche il gol che ha messo a posto la partita.

RRAHMANI 6: Sul gol si fa anticipare da Simeone, si fa ammonire anche in una situazione simile, poi cresce e fa un buon lavoro sia nella tenuta della linea che nella difesa in area di rigore, nel primo tempo respinge un tiro davanti ad Ospina. Tiene in vita con il colpo di testa il pallone nell’azione del gol di Di Lorenzo.

JUAN JESUS 6,5: Un’ottima prova, difende spesso con l’anticipo, lavora benissimo in tutte le situazioni di gioco, anche nell’impostazione della manovra.

MARIO RUI 5,5: Si fa saltare da Barak nell’uno contro uno durante l’azione che porta al gol, doveva sfruttare meglio certe situazioni in fase offensiva sia nel primo tempo che nella ripresa.

ANGUISSA 6: Fa un buon lavoro nella gestione del pallone, spesso esce da situazioni difficili con serenità, anche nei contrasti, nei duelli mette al servizio della squadra la sua fisicità, forse nella situazione del gol poteva andare a raddoppiare aiutando così Mario Rui. (Dall’86’ Mertens 6,5: In pochi minuti produce tanto, una punizione che si stampa sul palo e la giocata in area di rigore quando cerca Petagna nell’area piccola)

FABIAN RUIZ 6,5: Lavora abbastanza bene, con qualità e lucidità nella gestione del pallone. Gli manca rispetto ad altre gare l’intuizione decisiva negli ultimi trenta metri anche se l’assist per il gol di Di Lorenzo è suo.

POLITANO 6,5: Una discreta prova, nel primo tempo con una grande giocata ispira l’azione del palo di Osimhen. Nelle sue corde anche un colpo di testa che termina fuori sulla classica palla di Insigne sul secondo palo. (Dal 62′ Lozano 5,5: Deve fare meglio nelle scelte, ci sono due situazioni in campo aperto che poteva sfruttare meglio)

ZIELINSKI 5,5: Ha una palla-gol sullo 0-0 che sfrutta male, in una partita contro il Verona che fa pressing a tutto campo e toglie il tempo della giocata, serviva più velocità nel pensiero, nell’esecuzione e più qualità e lucidità nelle scelte. (Dal 62′ Elmas 6: Si muove tanto, cerca gli spazi per incidere tra le linee, anche per merito del Verona gli manca lo spunto nell’uno contro uno, nella ricerca delle triangolazioni rapide)

INSIGNE 6: È sempre dentro la partita, gli manca la giocata decisiva, nel primo tempo calcia alto da buona posizione in area di rigore, poi prova a fare giocate di livello importante per essere più incisivo e non ci è riuscito. Impegna anche Montipò con una punizione insidiosa. (Dall’86’ Ounas 6: Forse poteva entrare prima, prova qualche spunto, è apprezzabile il suo recupero quando il suo cross viene respinto)

OSIMHEN 6: Colpisce un palo con una grande giocata, si gira e di sinistro scaraventa un gran tiro. Ha patito, però, sia la marcatura prima di Gunter e poi di Magnani e soprattutto la contrattura al polpaccio ha inciso, è mancata un po’ di brillantezza. (Dal 91′ Petagna s.v.: Nel finale prova a far valere il suo peso in area di rigore, Gunter lo anticipa sul più bello).

SPALLETTI 6: Il Napoli deve crescere nelle prestazioni contro le squadre che lavorano sul pressing alto, con i duelli individuali, contro il Torino ha vinto ma ha avuto dei momenti di sbandamento. Oggi il Napoli ha gestito meglio la gara rispetto alla gara contro i granata al di là del risultato ma ha fatto fatica a creare una pressione costante, continua, bisogna lavorare meglio nelle combinazioni. Forse si poteva osare di più anticipando l’ingresso di Ounas ma ha scelto Elmas perchè legittimamente temeva le ripartenze del Verona.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Anguissa (41′ st Mertens), Fabian Ruiz; Politano (17′ st Lozano), Zielinski (17′ st Elmas), Insigne (41′ st Ounas); Osimhen (46′ st Petagna). A disposizione: Demme, Lobotka, Lozano, Marfella, Meret, Zanoli. Allenatore: Spalletti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter (39′ st Magnani), Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Casale; Barak (30′ st Bessa), Caprari (39′ st Kalinic); Simeone (30′ st Lasagna). A disposizione: Berardi, Cancellieri, Cetin, Hongla, Pandur, Ragusa, Ruegg, Sutalo. Allenatore: Frabotta.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta

MARCATORI: 13′ pt Simeone (V), 18′ pt Di Lorenzo (N)

NOTE: Espulsi Bessa (V) al 43′ st per doppia ammonizione e Kalinic (V) 48′ st per comportamento antisportivo. Ammoniti: Rrahmani, Osimhen (N); Barak, Dawidowicz, Bessa, Kalinic (V). 1′ pt – 4′ st.