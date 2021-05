Il Napoli è all’ultima curva, allo sforzo decisivo per portare a casa la qualificazione in Champions League. Arriva il Verona al Maradona e gli ultras gialloblù con un vergognoso striscione contro Napoli hanno voluto trasmettere carica alla squadra per la partita di Fuorigrotta.

Dovrebbe essere l’ultima partita di Gattuso sulla panchina del Napoli, l’obiettivo è lasciare in eredità la Champions League, la missione che gli aveva chiesto De Laurentiis quando subentrò a dicembre del 2019, in un momento sportivamente drammatico dopo l’ammutinamento e il fallimento di Ancelotti.

Gattuso punta sulla continuità, ha in mente un solo cambio rispetto alla gara di Firenze. Tra i pali sarà confermato Meret, Ospina ha recuperato da qualche settimana ma il portiere friulano ha guadagnato la fiducia dell’allenatore. La linea difensiva sarà la stessa del Franchi con Di Lorenzo a destra, Hysaj a sinistra, Manolas e Rrahmani al centro della retroguardia. Maksimovic e Koulibaly non hanno ancora recuperato, torna tra i convocati soltanto Lobotka.

Fabian Ruiz e Bakayoko sono confermati a centrocampo, l’unica novità riguarda l’attacco con Lozano sulla fascia destra al posto di Politano. Zielinski, Insigne e Osimhen completeranno il reparto offensivo, Gattuso ha chiesto alla squadra d’indirizzare quanto prima la partita. La scelta di Lozano corrisponde a questa volontà, far abbassare il Verona, spingere il piede sull’acceleratore degli uno contro uno, attaccare la profondità con il Chucky e Osimhen.

Il Verona non vince dalla trasferta di Cagliari dello scorso 3 aprile, nelle ultime quindici partite ha portato a casa solo dieci punti. Nell’ambiente gialloblù si parla dell’obiettivo decimo posto che soltanto il Bologna, impegnato contro la Juventus, potrebbe mettere in discussione.

Nelle ultime gare Juric ha dato fiducia al secondo portiere Pandur al posto di Silvestri, la difesa a tre sarà formata da Dawidowicz, Gunter e Magnani, Faraoni e Lazovic sulle corsie laterali con Ilic e Tameze in mezzo al campo, Salcedo e Zaccagni, giocatore più volte accostato al Napoli, tra le linee a supporto di Kalinic, centravanti recuperato come dimostra la prestazione contro il Bologna in cui è tornato al gol dopo più di quattro mesi. Juric deve rinunciare a Barak squalificato.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

A cura di Ciro Troise