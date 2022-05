Osimhen a KKN: “Siamo più delusi dei tifosi. Ci riproveremo la prossima stagione. Mertens è un mentore”

Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato Victor Osimhen che parla della stagione e dello scudetto sfumato, soffermando anche su Mertens e Insigne.

La radio ha dato una piccola anticipazione dell’intervista, dove Osimhen, come Mertens, sottolinea la delusione:

“C’è grande delusione per questa stagione. Siamo più delusi dei tifosi, ma voglio dire loro di stare tranquilli perché il prossimo anno lotteremo ancora per lo Scudetto.”

Questa l’intervista integrale:

“Quanto mi rende felice giocare la Champions League il prossimo anno con il Napoli? Grande onore aver raggiunto questo obiettivo con i compagni e siamo felici di poter giocare nella competizione europea più prestigiosa. Rammarico per essere usciti dalla lotta scudetto? Ci tengo a dire che siamo più delusi dei tifosi per non aver centrato lo scudetto perché avevamo le qualità per farlo. Il nostro obiettivo era la Champions, la nostra speranza era quella di vincere lo scudetto e ci riproveremo la prossima stagione.

Com’è giocare con Mertens? Solo un piacere giocare con lui al mio fianco, per me lui è un mentore. Anche quando era in panchina mi dava molti consigli; sono contento di giocare anche con giocatori come Politano e Zielinski.

Come descrivere il capitano Insigne? Ho avuto modo di frequentarlo anche fuori dal campo, è una persona piacevole. Per lui è stato difficile lasciare il club ma sta a lui decidere per il suo futuro. Gli auguro il meglio per la sua nuova avventura perché la sua professionalità è un esempio per i giovani.

Quanto mi ha aiutato Spalletti? Devo ringraziarlo tanto, mi ha aiutato nella crescita come calciatore. Devo ringraziare anche lo staff per avermi aiutato nel segnare così tanti gol; mi sono reso conto di essere allenato da un tecnico di grande valore, spero di essere allenato da lui ancora per tanto tempo. Come sto? Mi sento bene, il recupero dall’infortunio prosegue di giorno in giorno. Continuo a tenere la maschera anche se posso toglierla, mi sento molto bene fisicamente.”