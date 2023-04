Osimhen ci sarà con il Verona? La situazione sul recupero del nigeriano

Il match che dovrà affrontare domani il Napoli contro il Verona presenta alcune insidie. Una su tutte la presenza di Osimhen. Ci sarà il nigeriano? Spalletti ha parlato della sua presenza contro il Milan, ma non ha detto nulla in merito alla prossima partita di campionato.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione:

“Per ora, non è semplicemente una speranza ma già qualcosa in più, perché dopo due settimane, buttando nel cestino la prudenza, sembra esserci un domani «al cento per cento» che significa poterci essere martedì e forse anche prima, magari domani, contro il Verona, per annusare l’aria del campo e se tira buon vento pure per scaldarsi un pochino, una decina di minuti (…) L’obiettivo, chiaramente, è la Champions League; ma un assaggino ci potrebbe scappare, a volte è utile per leggersi dentro, per garantirsi una serenità assoluta, per chiacchierare con se stesso, con il corpo; o anche per dimenticare tutto quello che è accaduto in questo brevissimo periodo finito ormai alle spalle”, scrive il quotidiano.