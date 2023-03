Osimhen: “Futuro? A fine anno sceglierò la soluzione migliore per me”

Al momento è arrivato a un totale di 23 gol segnati in un totale di 28 partite giocate in questa stagione. I tifosi del Napoli si godono uno dei centravanti migliori d’Europa per rendimento, un centravanti che sicuramente avrà molte pretendenti in estate che cercheranno di strapparlo al club azzurro. Ciò preoccupa non poco i tifosi partenopei, che si domandano se il 23enne nigeriano possa rimanere a Napoli anche il prossimo anno.

Le parole che il bomber azzurro ha pronunciato al portale tedesco Sport1 preoccupano l’ambiente, perché aprono le porte di qualsiasi scenario al nigeriano, anche quelle di un addio.

“Non so cosa riserva il futuro. Penso di essere sulla strada giusta. Alla fine della stagione, mi siederò con i miei agenti e discuterò di tutto. Sarò anche in trattativa con il club. Sono incredibilmente grato al Napoli. Troveremo insieme una buona soluzione”, ha detto Victor Osimhen in seguito al passaggio ai quarti di finale di Champions.

“La stagione che sto giocando attualmente – continua Osimhen – e le prestazioni del club mi rendono semplicemente orgoglioso. Penso di essere uno dei migliori attaccanti in questo momento. È un grande onore per me quando gli avversari mi lodano così tanto. Sono grato a tutti coloro che hanno creduto in me. Ma c’è ancora molto spazio per migliorare anche per me. Posso ancora migliorare in alcuni punti“.

Sulla possibilie vittoria dello scudetto con il Napoli, poi, l’attaccante ha concluso così: “La festa sarebbe una follia assoluta. Sono in Europa da sei anni e mezzo. La passione per il calcio, specialmente qui a Napoli, è semplicemente indescrivibile. I napoletani hanno il calcio nel sangue. Vogliamo dare il titolo ai tifosi”.