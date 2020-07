Sette cambi rispetto alla sfida contro l’Udinese, Gattuso continua nella linea di un turn-over più radicale rispetto al passato probabilmente per condurre la squadra nel migliore dei modi alla gara contro il Barcellona in cui il Napoli vuole provare a realizzare un’impresa storica con tutte le energie a propria disposizione. In porta ci sarà Meret, Ospina non è stato convocato per un affaticamento muscolare, tra i convocati anche il portiere della Primavera Idasiak. In difesa ci sono due conferme: Koulibaly e Mario Rui mentre rientrano Di Lorenzo, che era squalificato contro l’Udinese, e Maksimovic che si riprende il posto occupato da Manolas contro l’Udinese. Allan non gioca titolare dalla trasferta di Verona, nelle ultime sette partite ha totalizzato soltanto venti minuti complessivi, a Parma tornerà in campo dal primo minuto, Gattuso, inserendo anche Demme e Fabian Ruiz, è intenzionato a proporre un centrocampo più muscolare, equilibrato per reggere l’attacco creativo, fantasioso, mobile progettato negli allenamenti di Castel Volturno. La novità è Lozano prima punta, il messicano per la prima volta nell’era di Ringhio in panchina giocherà due gare da titolare nell’arco di una settimana, entrambe in trasferta in Emilia: dopo la partita di Bologna, ora ci sarà quella di Parma.

Il Chucky non è Osimhen, è un esterno offensivo con pochissime esperienze da punta centrale, Ancelotti ci ha provato nel suo 4-4-2 ma, eccetto l’esordio contro la Juventus, l’idea non ha dato grandi risultati. Lozano in casa Napoli è, però, l’unico attaccante che sfugge all’idea di risalire il campo attraverso il palleggio veloce, in una proposta lineare, espressione di un’identità che è il marchio di fabbrica della vecchia guardia azzurra.

Toccherà anche a Politano e Insigne mettere Lozano in condizione d’attaccare la profondità, Lorenzo è il regista offensivo e verrà spesso dentro al campo per ispirare la velocità dell’ex Psv Eindhoven, Politano cercherà di portar via uomini anche lavorando sull’uno contro uno.

Nel Parma, che per qualche giorno sarà ancora in quarantena a Collecchio, mancano Cornelius e Kucka infortunati, Gagliolo e Inglese non dovrebbero farcela a partire dal primo minuto. In porta l’ex Sepe, che è anche un possibile ritorno di fiamma per il futuro, Darmian e Pezzella dovrebbero agire sulle corsie laterali, Iacoponi e Bruno Alves formano la coppia centrale di difesa, Hernani, Brugman e Kurtic lavoreranno in mediana a supporto del tridente composto da Kulusevski, Gervinho e Karamoh. Ecco le probabili formazioni:

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Gervinho, Karamoh

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Lozano, Insigne.