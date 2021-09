Petagna: “Serata magica con la Juve. Ero sicuro di restare a Napoli”

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tanti i temi trattati dalla punta azzurra, ecco le sue parole.

“Juve? E’ stata una serata magica, sapevamo quanto la gente ci tenesse a questa partita, bastava girare per la città nei giorni precedenti. Abbiamo dimostrato di essere molto forti. Mister Spalletti è molto forte a caricarci e in questo aspetto, dobbiamo continuare così. Il mister è bravissimo a farci stare sereni. Ci fa stare tranquilli e tutti riusciamo a rendere nel modo migliore. Siamo una squadra forte, già l’anno scorso lo pensavo e in tante partite l’abbiamo dimostrato anche se poi non abbiamno raggiunto la Champions. Anche quest’anno nelle prime tre giornate. Col Venezia in dieci uomini, con il Genoa nel finale e con la Juve in rimonta. Noi ci siamo e non dobbiamo nasconderci. Campionato lungo, senza padroni. Ci sono tante squadre come Milan, Roma, ma noi ci siamo. Mercato? Ero felice e quasi convinto che sarei rimasto a Napoli. Sono certo che me la posso giocare e posso fare bene. Mi gioco le mie carte. Tanta voglia di segnare, giocare e fare gol. Volevo dimostrare di poter giocare in questa squadra e farò di tutto per fare del mio meglio. Leicester? Speriamo intanto di recuperare tutti, speriamo che tornino al più presto perchè Demme Lobotka e Mertens sono calciatori importanti. Il Leicester sarà molto aggressivo Partita molto importante, sarà importante partire con i tre punti perchè sappiamo che quest’anno passa solo la prima classificata del girone. Anguissa? E’ forte e lo ha dimostrato dal primo giorno. Sembrava stesse con noi da tempo. E’ un calciatore fisico e di qualità, ci darà una grossa mano”