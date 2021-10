Primavera 1, Empoli-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Cosenza, cerca il riscatto sul difficile campo dell’Empoli che ha vinto lo scudetto in questa categoria, battendo in finale l’Atalanta.

Il calcio d’inizio è previsto alle 11 (diretta tv su Sportitalia canale 61, testuale su IamNaples.it). La squadra di Frustalupi sta avendo un ottimo rendimento in campionato, è reduce dalla vittoria per 1-0 contro l’Atalanta e ha tre punti in più proprio dell’Empoli che nell’ultimo turno ha strappato un pareggio sul campo della Roma.

L’allenatore della Primavera toscana è l’ex centrocampista Antonio Buscè, nato a Gragnano ma cresciuto altrove, sia da calciatore che da allenatore. L’Empoli gioca con il 4-3-1-2, in porta ci sarà Hvalic, la linea difensiva sarà composta da Boli, Pezzola, Evangelisti e Rizza, Ignacchiti, Degli Innocenti e Bonassi agiranno a centrocampo con Baldanzi trequartista alle spalle di Villa e Magazzù. Buscè deve rinunciare all’infortunato Ekong, attaccante svedese classe ‘2002 di origini nigeriane.

Frustalupi contro l’Empoli s’affida alla formazione da campionato

Ad Empoli torna la formazione da campionato, con dieci cambi rispetto all’undici che ha perso contro il Cosenza, l’unico “superstite” dovrebbe essere il terzino sinistro De Marco. In porta ci sarà Idasiak, i tre di difesa dovrebbero essere Barba, Hysaj e Costanzo, sulle fasce laterali agiranno Di Dona e De Marco, in mezzo al campo toccherà a Coli Saco e Spavone sobbarcarsi le due fasi. Tra le linee si muoveranno D’Agostino e Cioffi a supporto dell’attaccante Ambrosino.

Frustalupi deve rinunciare ancora ai lungodegenti Iaccarino e Vergara, gli infortuni di questi due ragazzi purtroppo hanno tolto soluzioni a centrocampo da molte settimane. A gara in corso ci sono delle possibili armi, come gli esterni Marchisano e Giannini, in attacco Pesce, Mercurio e Marranzino possono dare un contributo nella gestione della partita.

Il Napoli finora in trasferta vola a punteggio pieno, ha battuto Bologna, Juventus e Milan, non dovrebbe cambiare il piano partita: ostacolare la costruzione dell’Empoli, coprire gli spazi e cercare di far male con le ripartenze soprattutto in verticale.

Ecco le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Hvalic; Boli, Pezzola, Evangelisti, Rizza; Ignacchiti, Degli Innocenti, Bonassi; Baldanzi; Villa, Magazzù. All. Buscè

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, Coli Saco, Spavone, De Marco; D’Agostino, Cioffi; Ambrosino. A disp.: Boffelli, Giannini, Manè, Marchisano, Gioielli, Toure, Mercurio, Marranzino, Pesce, All. Frustalupi

A cura di Ciro Troise