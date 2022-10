Primavera 1, Napoli-Bologna: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli torna in campo dopo la sconfitta di Amsterdam in Youth League. Si riparte dal campionato, dalla sfida interna contro il Bologna (calcio d’inizio alle ore 13, diretta testuale su IamNaples.it, televisiva su Sportitalia). Gli azzurrini vogliono riscattarsi, hanno portato a casa soli tre punti contro il Cesena incassando cinque sconfitte su sei in campionato e complessivamente, considerando la Youth League, otto in nove gare ufficiali.

Frustalupi è pronto a riproporre la formazione da campionato con sette cambi rispetto all’undici iniziale visto contro l’Ajax. Il sistema di gioco è il 3-4-2-1, in porta ci sarà Boffelli, la difesa dovrebbe essere formata da Barba, Hysaj e Obaretin, Lamine e Acampa agiranno sulle corsie laterali, Gioielli e Iaccarino si muoveranno in mezzo al campo, Marranzino e Spavone si muoveranno tra le linee a supporto del centravanti Rossi.

Sarà in panchina e probabilmente troverà spazio a gara in corso Jorge Alaustey, centrocampista classe ‘2003 ex Barcellona che arriva al Napoli da svincolato. Fornirà un ricambio importante a Iaccarino, ha visione di gioco, spiccate qualità tecniche. Tra le novità anche il centravanti classe ‘2005 che, visti gli infortuni di Sahli e Pesce, fornirà un’alternativa di ruolo a Rossi al centro dell’attacco, che è mancata nelle ultime partite soprattutto a Cagliari.

“Amici nemici”, il Bologna di Vigiani, al Watford e all’Inter con Frustalupi

Domani ci sarà in panchina una “sfida nella sfida” tra Frustalupi e Vigiani che hanno condiviso delle esperienze insieme nello staff di Walter Mazzarri, al Watford e all’Inter. La Primavera del Bologna sceglie il 3-5-2, un marchio di fabbrica degli allievi di Mazzarri.

In porta ci sarà Bagnolini, Amey, Stivanello e Motolese formeranno la difesa a tre, Corazza e Wallius saranno i due esterni a tutta fascia con Pyythia, Bynoe e Urbanski, in attacco, invece, tocca alla coppia Raimondo-Paananen.

Il Bologna sta disputando un buon campionato, ha 10 punti in classifica, è riuscita a portare a casa risultati importanti anche contro avversari complicati come la Roma e l’Inter ma nelle ultime due giornate ha perso contro Frosinone e Milan. Ha inciso probabilmente anche il momento in cui Vigiani ha dovuto sostituire Mihajlovic in prima squadra, quando Thiago Motta non era ancora arrivato.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Lamine, Gioielli, Iaccarino, Acampa; Marranzino, Spavone; Rossi. A disp.: Turi, D’Avino, Pontillo, Giannini, Alastuey, Lettera, Nosegbe, Boni, Russo, Solmonte. All. Frustalupi

BOLOGNA (3-5-2): Bagnolini; Amey, Stivanello, Motolese; Corazza, Pyythia, Bynoe, Urbanski, Wallius; Raimondo, Paananen. A disp.: Raffaelli, Verardi, Mercier, Maltoni, Karlsson, Rosetti, Diop, Corsi, Schiavoni, Anatriello, Mmae. All. Vigiani

A cura di Ciro Troise