Primavera 1, Napoli-Fiorentina: le probabili formazioni

Dopo l’impresa di Roma, la Primavera del Napoli torna in campo per continuare il suo percorso con l’obiettivo di evitare il play-out. Mancano quattro gare e gli azzurrini hanno un solo punto di vantaggio sulla zona spareggio, occupata in questo momento dal Genoa (sabato prossimo atteso a Cercola per lo scontro diretto) e Lecce. Il Napoli disputerà tre gare su quattro in casa, a Cercola, soltanto contro la Spal fra due settimane dovrà scendere in campo in trasferta. La prima delle “quattro giornate” della Primavera azzurra è complicata, arriva la Fiorentina che è quarta in classifica (calcio d’inizio alle 11, diretta testuale su IamNaples.it e televisiva su Sportitalia), punta sia a blindare l’accesso ai play-off che qualificarsi magari con la migliore posizione possibile.

La Viola di Aquilani è una squadra forte, il 4 maggio affronterà anche l’Atalanta in finale di Coppa Italia. All’andata gli azzurrini meritavano il pareggio, non si giocò prima di Natale causa Covid, la gara di Firenze si è recuperata il 2 marzo e la Fiorentina vinse 1-0 con gol di Corradini.

Frustalupi conferma la formazione di Roma

Squadra che vince non si cambia, Frustalupi rimanda il turn-over e la gestione della forza magari alla ripresa, a gara in corso, e punta sull’undici che ha vinto in casa della capolista con un’ottima prestazione. In porta ci sarà Idasiak, nel 3-5-2 la difesa sarà composta da Barba, Hysaj e Costanzo, D’Agostino e Acampa saranno gli esterni con Coli Saco, Iaccarino e Vergara in mezzo al campo, la coppia d’attacco sarà formata da Cioffi e Ambrosino.

La Fiorentina dovrebbe schierarsi con il 4-3-3. In porta ci sarà Andonov, Kayode e Favasuli saranno gli esterni bassi con Krastev e Biagetti a fare coppia in difesa, Amatucci, Corradini (una risorsa anche a livello offensivo come dimostrano i nove gol realizzati) e Bianco lavoreranno in mediana a supporto del tridente composto dall’ex Avellino e Paganese Capasso, Toci e Di Stefano.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; D’Agostino, Coli Saco, Iaccarino, Vergara, Acampa; Ambrosino, Cioffi. A disp.: Boffelli, Rendina, De Luca, Nosegbe, Marchisano, Pontillo, Giannini, Flora, Marranzino, Mercurio, Pesce. All. Frustalupi

FIORENTINA (4-3-3): Andonov; Kayode, Krastev, Biagetti, Favasuli; Amatucci, Corradini, Bianco; Capasso, Toci, Distefano. All. Aquilani

A cura di Ciro Troise