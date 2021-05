La Primavera del Napoli ha la grande occasione di tornare in zona play-off. Con una vittoria contro il Frosinone (diretta testuale a partire dalle 14:30 su IamNaples.it, calcio d’inizio alle 15) nel recupero della gara valida per la quinta giornata di ritorno, gli azzurrini balzerebbero al terzo posto nel girone B scavalcando la Virtus Entella, che ha un punto in più del Napoli ma ha giocato anche due gare in più rispetto agli azzurrini. Conquistando i tre punti, i ragazzi di Cascione andrebbero anche a -3 dal Lecce prima dello scontro diretto di mercoledì prossimo, recupero della prima giornata di ritorno.

Il Napoli è reduce da due vittorie consecutive contro Virtus Entella e Benevento, punta ad ottenere per la prima volta in questa stagione tre successi di fila. Cascione dovrebbe confermare la formazione tipo delle ultime giornate, con il 4-4-2 che rappresenta ormai l’identità di questa squadra.

Il Napoli conferma la formazione tipo, Frosinone con il 4-3-1-2

In porta ci sarà Idasiak, la linea difensiva sarà composta da Potenza, Costanzo, Spedalieri e Romano, Cioffi (che ha segnato cinque gol nelle ultime due partite) partirà da destra, Labriola da sinistra, Virgilio e Sami si muoveranno in mezzo al campo, Ambrosino e D’Agostino dovrebbero formare la coppia d’attacco. Sarà una settimana da “straordinari” per Costanzo e Cioffi che saranno sicuramente convocati da Gattuso per la trasferta di La Spezia.

Il Frosinone è sesto con 23 punti, otto in meno del Napoli e, come gli azzurrini, è reduce da due successi consecutivi contro il Benevento (4-1) e la Salernitana (2-5). L’allenatore Marsella dovrà rinunciare agli infortunati Vecchi e Vilardi, schiererà la sua squadra con il 4-3-1-2. In porta ci sarà Trovato, Nigro e Coccia dovrebbero essere i due esterni con la coppia centrale formata da Bracaglia e Maestrelli. In mediana sono pronti Mattarelli, Santarpia e Bruno, tra le linee è pronto Peres a sostegno della coppia d’attacco formata da Vitalucci e Luciani.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-4-2): Idasiak; Potenza, Costanzo, Spedalieri, Romano; Cioffi, Virgilio, Sami, Labriola; Ambrosino, D’Agostino. All. Cascione

FROSINONE (4-3-1-2): Trovato; Nigro, Bracaglia, Maestrelli, Coccia; Mattarelli, Santarpia, Bruno; Peres; Vitalucci, Luciani. All. Marsella

A cura di Ciro Troise