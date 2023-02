Primavera 1, Napoli-Frosinone: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo i quattro punti conquistati tra Cesena e Sassuolo, torna in campo in casa contro il Frosinone (calcio d’inizio alle 14:30, diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it). Gli azzurrini cercano continuità, a Cercola arriva un avversario difficile: il Frosinone settimo in classifica con 33 punti. I ragazzi di mister Gorgone stanno vivendo un momento complicato, sono reduci da due sconfitte consecutive contro il Lecce e l’Udinese.

Il pareggio dell’Atalanta contro la Juventus e la sconfitta del Milan in casa contro la Fiorentina concedono al Napoli l’opportunità di guadagnare terreno in classifica. All’andata finì 1-0 per il Frosinone, quella sconfitta rappresenta uno dei tanti momenti in cui gli azzurrini hanno perso punti nei minuti finali.

Il Frosinone gioca con il 4-3-3. In porta ci sarà Di Chiara, la linea difensiva sarà composta da Pahic, Macej, Maestrelli e Ferrieri, Pera, Peres e Cangianiello agiranno in mediana a supporto del tridente formato da Selvini, Jirillo e Condello.

Frustalupi pensa ad un solo cambio rispetto al Sassuolo

Rispetto alla partita contro il Sassuolo, Frustalupi pensa ad un solo cambio di formazione: al centro dell’attacco ci dovrebbe essere Pesce e non Rossi. Il sistema di gioco è il 3-4-2-1, in porta ci sarà Boffelli, Barba, Hysaj e Obaretin comporranno la difesa con Boni e Acampa sulle corsie laterali, Gioielli e Alastuey lavoreranno in mezzo al campo. Sahli e Spavone si muoveranno tra le linee a supporto del centravanti Pesce.

Rossi, Koffi Marranzino soprattutto possono essere delle armi a gara in corso per cambiare la partita. Ecco le probabili formazioni:

FROSINONE (4-3-3): Di Chiara; Pahic, Macej, Maestrelli, Ferrieri; Pera, Peres, Cangianiello; Selvini, Jirillo, Condello. All. Gorgone

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Boni, Gioielli, Alastuey, Acampa; Sahli, Spavone; Pesce. A disp.: Turi, Sequino, Castorina, D’Avino, Nosegbe, Giannini, Lamine, Marchisano, Bonavita, Mutanda Kasongo, Marranzino, Rossi. All. Frustalupi

A cura di Ciro Troise