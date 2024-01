Primavera 2, Cosenza-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli cerca il primo successo del 2024 sul campo del Cosenza (calcio d’inizio alle 14:30, diretta testuale su IamNaples.it dalle 14), un’avversaria nella lotta play-off visto che ha tre punti in più degli azzurrini. All’andata vinse il Cosenza 2-0, per il Napoli c’è anche la volontà di riscattare la sconfitta di Cercola. I ragazzi di Tedesco iniziano così il girone di ritorno con l’ambizione di attaccare le posizioni che valgono i play-off, con la Virtus Entella quinta in classifica, quindi nell’ultima posizione utile, con cinque punti in più sul Napoli.

Il mercato, invece di regalare rinforzi toglie risorse come Rossi che ormai è in partenza verso la Spagna, destinazione Lleida mentre D’Avino e Gioielli sono ancora in prima squadra a causa dell’emergenza che ha Mazzarri per la gara contro la Lazio. Tedesco dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto contro il Pisa sabato scorso. In porta ci sarà Turi, Esposito, De Luca e Di Lauro comporranno il reparto difensivo, Mazzone agirà sulla fascia destra e D’Angelo a sinistra con Peluso e Legnante in mezzo al campo, Russo e Vilardi alle spalle del centravanti Raggioli. Il rientrante Vigliotti è pronto come arma a gara in corso.

Il Cosenza gioca con il 3-5-2. In porta ci sarà Castelnuovo, Bellotti, Touadi e Armari formeranno la difesa a tre, Cannatelli e Barone dovrebbero muoversi a tutta fascia con De Salvo, Contiero e Di Porto in mezzo al campo, Chisari e Pagni comporranno il reparto offensivo.

Ecco le probabili formazioni:

COSENZA (3-5-2): Castelnuovo; Bellotti, Touadi, Armari; Cannatelli, De Salvo, Contiero, Di Porto, Barone; Chisari, Pagni. All. Gatto

NAPOLI (3-4-2-1): Turi; Esposito, De Luca, Di Lauro; Mazzone, Peluso, Legnante, D’Angelo; Russo, Vilardi; Raggioli. All. Tedesco

A cura di Ciro Troise