Primavera 2, Crotone-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli vuole dare continuità all’ottimo cammino che sta portando avanti nel girone di ritorno in cui ha conquistato otto vittorie su dieci. Dopo il successo contro il Perugia, gli azzurrini sono al terzo posto in classifica che in chiave play-off sarebbe molto importante perchè darebbe il diritto di disputare la gara secca del quarto di finale contro la quarta del girone A in casa. Gli azzurrini affrontano in trasferta il Crotone ultimo in classifica (calcio d’inizio alle 14:30, diretta testuale su IamNaples.it) e vogliono riscattare la deludente sconfitta rimediata a Cercola all’andata. Tedesco ritrova D’Avino e Vigliotti che erano squalificati contro il Perugia, conferma il 3-4-1-2 che ha accompagnato la svolta del Napoli negli ultimi mesi. Turi difenderà la porta, Esposito, D’Avino e De Luca formeranno la difesa, Malasomma, che ha ben figurato contro il Perugia, e Di Lauro (che sostituirà lo squalificato D’Angelo) agiranno sulle corsie laterali, Gioielli e Peluso agiranno in mezzo al campo, Russo sarà il trequartista alle spalle della coppia d’attacco Vigliotti-Pesce.

Il Crotone è ultimo in classifica, non vince da undici partite, dall’ultima giornata del girone d’andata, quando vinse 3-2 in casa dello Spezia. Nelle ultime dieci gare, il Crotone ha portato a casa solo quattro pareggi incassando sei sconfitte. Nell’ultimo turno ha fermato il Pisa consentendo al Napoli di compiere il sorpasso. Lomonaco dovrebbe schierare il 3-4-2-1, in porta ci sarà Lisi a guidare la difesa composta da Tarantino, D’Amora e Galardo, Coscia e Loiacono saranno gli esterni, Terrasi e Tosto lavoreranno in mezzo al campo, Aprile, autore di nove gol in questa stagione, e Poerio sosterranno tra le linee il centravanti Voncina.

Ecco le probabili formazioni:

CROTONE (3-4-2-1): Lisi; Tarantino, D’Amora, Galardo; Coscia, Terrasi, Tosto, Loiacono; Aprile, Poerio; Voncina. All. Lomonaco

NAPOLI (3-4-1-2): Turi; Esposito, D’Avino, De Luca; Malasomma, Gioielli, Peluso, Di Lauro; Russo; Vigliotti, Pesce. All. Tedesco

A cura di Ciro Troise