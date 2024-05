Primavera 2, Napoli-Ascoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli ha conquistato con il pareggio di Benevento la certezza aritmetica della qualificazione ai play-off, ora l’obiettivo nelle ultime due giornate è difendere il terzo posto che concede l’opportunità di giocare in casa almeno la prima gara dei play-off contro la quarta del girone A. Il Napoli ha due punti di vantaggio sul Pisa e cinque sull’Ascoli, che domani affronterà gli azzurrini a Cercola (calcio d’inizio alle 15, diretta testuale su IamNaples.it a partire dalle 14:30).

Turi è ancora infortunato, al suo posto sarà confermato come nelle ultime due gare il classe ‘2007 Sorrentino. La difesa a tre sarà composta da Mazzone, D’Avino e De Luca che è in vantaggio su Di Lauro. Malasomma e D’Angelo saranno i quinti, Peluso e Gioielli agiranno in mezzo al campo, Russo farà il trequartista a supporto della coppia Vilardi-Vigliotti, con Pesce pronto a subentrare dalla panchina. L’Ascoli è reduce da due sconfitte consecutive contro il Pisa e il Bari, lotta per entrare nei play-off, è guidato dall’ex centrocampista della Lazio Cristian Ledesma. Il sistema di gioco che adotta spesso è il 3-4-3. In porta ci sarà Sciammarella, Piermarini, Caucci e Gaffuri lavoreranno nella difesa a tre, Del Moro si muoverà sulla fascia destra, Cozzoli su quella sinistra con Lo Scalzo e Bando in mezzo al campo. Deriu, Tarantino e Lazzari formeranno il tridente. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-1-2): Sorrentino; Mazzone, D’Avino, De Luca; Malasomma, Peluso, Gioielli, D’Angelo; Russo, Vilardi, Vigliotti. All. Tedesco

ASCOLI (3-4-3): Sciammarella; Piermarini, Caucci, Gaffuri; Del Moro, Lo Scalzo, Bando, Cozzoli; Deriu, Tarantino, Lazzari. All. Ledesma

A cura di Ciro Troise