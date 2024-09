Primavera 2, Napoli-Frosinone: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli inizia il suo campionato domani contro il Frosinone (calcio d’inizio alle 15, diretta testuale su IamNaples.it a partire dalle 14:30). Un’avventura nuova con in panchina l’ex allenatore della Primavera del Benevento Dario Rocco che cercherà di trascinare gli azzurrini verso la promozione nella serie A della categoria. Il sistema di gioco è il 3-4-2-1, Rocco valuta la probabile formazione. Ci sono ancora dei dubbi, potrebbero esserci delle novità ragionando su quanto proposto durante le amichevoli. In porta ci sarà Sorrentino, Esposito, Gambardella e De Luca dovrebbe formare la difesa a tre, Malasomma e D’Angelo occuperanno le corsie laterali, Cimmaruta e De Chiara sono pronti a guidare la mediana, Ballabile e Popovic si dedicheranno al lavoro sulla trequarti a supporto dell’attaccante Raggioli. Il nuovo acquisto ex Lazio e Ternana Della Salandra non è disponibile, dovrà scontare un’ultima giornata di squalifica.

Il Frosinone è retrocesso qualche mese fa, come il Napoli ha un allenatore nuovo per la formazione Primavera: Leandro Greco. Dovrebbe giocare con il 4-3-3, in porta è pronto Dosso, Shkambaj e Carpineti agiranno da esterni bassi, Obleac e Rocci formeranno la coppia centrale di difesa. Stoyanov è il play, Grosso e Schietroma lavoreranno da interni di centrocampo a supporto del tridente formato da Mezsgargs, Cicero e Centra.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Sorrentino; Esposito, Gambardella, De Luca; Malasomma, Cimmaruta, De Chiara, D’Angelo; Ballabile, Popovic; Raggioli. All. Rocco

FROSINONE (4-3-3): Dosso; Shkambaj, Obleac, Rocci, Carpineti; Grosso, Stoyanov, Schietroma; Mezsgargs, Cicero, Centra. All. Greco

A cura di Ciro Troise