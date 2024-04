Primavera 2, Napoli-Perugia: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli torna in campo dopo le due vittorie consecutive contro il Pescara in casa e il Palermo in trasferta, affronta il Perugia in un’altra sfida fondamentale in chiave play-off (calcio d’inizio alle 15, diretta testuale dalle 14:30 su IamNaples.it). Gli azzurrini sono terzi in classifica a pari punti con il Pisa, quando mancano sei partite al termine della regular season. Il Pisa sarà l’avversario in trasferta del Napoli all’ultima giornata, all’andata finì 0-0 a Cercola. Il Napoli ha quattro punti di vantaggio sulla sesta in classifica che è la Virtus Entella, la prima squadra ad inseguire il treno play-off che è anche in vantaggio con il Napoli negli scontri diretti. Il Perugia, prossimo avversario del Napoli, è settimo a sei punti di distanza dagli azzurrini. Non è più il napoletano ex Benevento Alessandro Formisano l’allenatore del Perugia Primavera, da qualche mese è passato alla guida della prima squadra che lotta per i play-off nel girone B della serie C. Guida la Primavera del club Giacomo Del Bene dallo scorso 21 dicembre. Il cambio è avvenuto proprio dopo la sconfitta del Napoli all’andata per 4-2 lo scorso 16 dicembre. Nell’ultimo periodo il Perugia non sta andando benissimo, nelle ultime dodici partite ha collezionato due vittorie, quattro sconfitte e sei pareggi.

Del Bene alterna diversi sistemi di gioco, nelle ultime gare sta adottando il 3-4-1-2. Yimga potrebbe essere il portiere, Ebnoutalib, Cicioni e Contini formeranno la difesa a tre, Rondolini e Barbolini gli esterni, Giorgetti e Patrignani in mezzo al campo, Bernacci sarà il trequartista alle spalle delle due punte Badirou e Lomangino.

Tedesco dovrà rinunciare a D’Avino e Vigliotti squalificati. In porta c’è Turi, la difesa a tre dovrebbe essere composta da Esposito, Gambardella e De Luca, Malasomma e D’Angelo agiranno sulle corsie laterali, Gioielli e Peluso sono pronti a fare diga in mezzo al campo con Russo alle spalle di Pesce e Lorusso. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-1-2): Turi; Esposito, Gambardella, De Luca; Malasomma, Gioielli, Peluso, D’Angelo; Russo; Pesce, Lorusso. All. Tedesco

PERUGIA (3-4-1-2): Yimga; Ebnoutalib, Cicioni, Contini; Rondolini, Giorgetti, Patrignani, Barbolini; Bernacci; Badirou, Lomangino. All. Del Bene

A cura di Ciro Troise