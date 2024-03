Primavera 2, Napoli-Pescara: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli affronta il Pescara per la seconda gara consecutiva al Piccolo di Cercola dopo la sconfitta di sabato scorso contro il Cesena. Mancano otto partite alla fine del campionato, gli azzurrini sono in zona play-off, al quarto posto in compagnia della Virtus Entella, devono difendere la posizione dalle inseguitrici e provare ad acciuffare il Pisa terzo in classifica con tre punti di vantaggio sul Napoli. Il Pescara è terzultimo in classifica anche se è in buon periodo con quattro risultati utili consecutivi, una vittoria per 7-1 contro il Crotone e tre pareggi contro Bari, Cosenza e Benevento. La squadra dell’allenatore Marco Stella gioca con il 4-3-2-1, in porta dovrebbe esserci Zandri, Breccia, Aloisi, Giannini e Berardi comporranno la linea difensiva, Diabatè è pronto a muoversi da play con Isufi e Pesoli interni di centrocampo, Ricciardi e Gatto agiranno tra le linee a supporto del centravanti Palumbo.

Nonostante le difficoltà in classifica, nei precedenti tra le due squadre il Napoli ha faticato. All’andata è finita 2-2, in Coppa Italia gli azzurrini a Cercola hanno battuto 3-2 dopo i tempi supplementari. Tedesco pensa al 3-4-1-2, in porta ci sarà Turi, Esposito, D’Avino e De Luca formeranno la difesa a tre, Mazzone e D’Angelo lavoreranno sulle corsie laterali con Peluso e Gioielli in mezzo al campo, Russo farà il trequartista a supporto di Vigliotti e Pesce.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-1-2): Turi; Esposito, D’Avino, De Luca; Mazzone, Peluso, Gioielli, D’Angelo; Russo; Vigliotti, Pesce. All. Tedesco

PESCARA (4-3-2-1): Zandri; Breccia, Aloisi, Giannini, Berardi; Isufi, Diabatè, Pesoli; Ricciardi, Gatto; Palumbo. All. Stella

A cura di Ciro Troise