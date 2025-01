La Primavera del Napoli, dopo il pareggio di Perugia, cerca di tornare alla vittoria in casa contro lo Spezia (calcio d’inizio alle 12, diretta testuale su IamNaples.it alle 11:30). Gli azzurrini sono secondi in classifica a -7 dal Frosinone, lo Spezia è ottavo a ridosso della zona play-off a sette lunghezze dal Napoli. I ragazzi di Rocco hanno l’ambizione di guardare al Frosinone capolista, il primo posto vale l’accesso diretto al campionato Primavera 1, la serie A della categoria, mentre dalla seconda alla quinta posizione si passa per i play-off. Bisogna guardarsi anche alle spalle, l’Ascoli sesto ed in vantaggio con il Napoli negli scontri diretti è solo a cinque lunghezze dai ragazzi di Rocco. Lo Spezia è reduce da tre risultati utili consecutivi, nell’ultimo turno ha fermato sullo 0-0 il Frosinone e prima aveva pareggiato contro il Bari e vinto sul campo del Monopoli. Lo Spezia all’andata vinse 2-1 contro il Napoli, l’allenatore è l’ex difensore Claudio Terzi con trascorsi anche in maglia azzurra. La squadra ligure dovrebbe schierarsi con il 4-3-1-2. In porta ci sarà Tortorella, Baldetti e Nicolai i due esterni con Bertoncini e Piras a formare la coppia centrale di difesa. Franchetti, Lorenzelli e Garzia comporranno la mediana, Di Giorgio si muoverà sulla trequarti a sostegno di Ferrazza e Fontanarosa. Il Napoli, invece, giocherà con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Turi, Colella e Garofalo saranno gli esterni bassi, Esposito e Gambardella agiranno al centro della difesa, Cimmaruta e De Chiara lavoreranno in mezzo al campo, Malasomma, Popovic e Borriello si muoveranno alle spalle del centravanti Raggioli. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Turi; Colella, Esposito, Gambardella, Garofalo; Cimmaruta, De Chiara; Malasomma, Popovic, Borriello; Raggioli. A disp.: Sorrentino, Khraban, De Martino, Di Martino, Distratto D., Distratto F., Napoletano, Pinzolo, Russo, Zago, Ballabile. All. Rocco

SPEZIA (4-3-1-2): Tortorella; Bertoncini, Baldetti, Nicolai, Piras; Franchetti, Lorenzelli, Garzia; Di Giorgio; Ferrazza, Fontanarosa. All. Terzi

A cura di Ciro Troise