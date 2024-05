Primavera 2, Napoli-Udinese: iniziano i play-off, le probabili formazioni

La Primavera del Napoli inizia il proprio percorso ai play-off. Avendo chiuso il girone B al terzo posto, affronta in casa in gara secca la quarta del gruppo A: l’Udinese (calcio d’inizio alle 14 al Piccolo di Cercola, diretta testuale a partire dalle 13:30 su IamNaples.it). I friulani hanno girato a 51 punti, tre in meno a quelli conquistati nel girone B. Chi passa il turno affronta la vincente di Parma-Ascoli, quindi l’incrocio tra la seconda del girone A contro la quinta del gruppo B.

Tedesco ha gestito le forze durante le ultime gare e per la sfida di domani può disporre di tutte le risorse gestendole anche durante la gara. In porta rientra Turi dopo l’infortunio, i tre difensori dovrebbero essere Esposito, D’Avino e Di Lauro. Mazzone agirà a destra con D’Angelo a sinistra, Peluso e Gioielli si muoveranno in mezzo al campo. Nel 3-4-1-2 Russo sarà il trequartista alle spalle di Vigliotti e Pesce, con Spavone, Lorusso e Vilardi come alternative sul fronte d’attacco.

L’Udinese, guidata dal croato Igor Bubnjic, è una squadra propositiva. Lo dimostrano anche i numeri: ha chiuso la regular season con il terzo attacco e la quinta difesa del girone B. Propone il 3-4-3 e ha un ‘2004 come Raymond Asante, giocatore ghanese polivalente su tutto il fronte offensivo con diciotto reti all’attivo. In porta ci sarà Malusa, Matteo Palma, difensore classe ‘2008 di origini tedesche in campo sotto età che ha già sottoscritto il contratto da professionista, con Nuredini e capitan Nwachukwu formerà la difesa. Sulle corsie laterali sono pronti Shpuza e Di Leva, in mezzo al campo si muoveranno Bozza e Demiroski. Diego Russo, Bonin e Asante dovrebbero formare il tridente offensivo. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-1-2): Turi; Esposito, D’Avino, Di Lauro; Mazzone, Peluso, Gioielli, D’Angelo; Russo; Vigliotti, Pesce. All. Tedesco

UDINESE (3-4-3): Malusa; Palma, Nuredini, Nwachukwu; Shpuza, Bozza, Demiroski, Di Leva; Diego Russo, Bonin, Asante. All. Bubnjic

A cura di Ciro Troise