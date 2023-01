VIDEO – Primavera, Frustalupi: “Contento della presenza di Spalletti sugli spalti, passi da gigante rispetto all’anno scorso”

Nicolò Frustalupi, al termine del pareggio del Napoli Primavera contro l’Empoli per 1-1, ha commentato così la partita:

Su Luciano Spalletti presente sugli spalti per assistere alla partita:

“Non sapevo fosse venuto, me l’hanno detto a fine partita. Sono molto contento che sia venuto a vedere la nostra partita, fa piacere quando un allenatore così importante viene a vedere le sue partite, penso che saranno contenti anche i ragazzi quando lo sapranno, speriamo di avergli fatto vedere delle cose buone”.

Sulla partita e sui punti persi nei minuti di recupero nelle ultime gare:

“Il calcio è questo. ce ne sono molte di partite così. La Fiorentina ha vinto al 94′ con la Roma. Noi ne abbiamo persi ma ne abbiamo anche recuperati. Il calcio è così, gli ultimi minuti sono sempre importanti. Calano le forze, ci sono più errori e vengono i gol. Diciamo che dal 75′ minuto in poi è una statistica che si conosce bene. Gli ultimi minuti bisogna stare più concentrati, a Firenze è stato proprio un errore di concentrazione perché non c’erano avvisaglie, abbiamo fatto una bellissima partita e dispiace parecchio aver lasciato punti. Spero che a fine anno questi punti vengano compensati. Per quanto riguarda oggi il punto è guadagnato perchè l’Empoli è una squadra forte, come tutte. Questo è un campionato di squadre fortissime, noi dobbiamo fare il massimo per crescere. Penso che i nostri ragazzi abbiano fatto passi da gigante rispetto all’anno scorso. E’ chiaro che il primo tempo potevamo segnare 1-2 gol, purtroppo non siamo stati precisi, speriamo di esserlo la prossima volta”.

Sul livello del campionato Primavera:

“E’ incredibile che siamo a 17 punti come il Milan che secondo me è una squadra fortissima. Non capisco come possa stare a solo 17 punti. Come l’Inter e L’Atalanta. Significa che tutte le altre si sono rinforzate, hanno curato bene il settore giovanile come fanno Torino, Lecce, Sassuolo. E’ normale che se si investe i risultati vengono. Noi dobbiamo fare il massimo coni nostri mezzi. Il campionato p veramente difficile, le squadre investono tantissimo quindi non è facile mantenere la categoria”.

Su Antonio Pesce, tornato al gol dopo tanto tempo:

“Spero che Antonio segni di più. Ha giocato tanto in Youth League, anche in Coppa Italia, forse meno in campionato, però le occasioni le ha avute. Finalmente è riuscito a segnare e sono contento perché si impegna durante gli allenamenti e ha avuto il giusto premio. Spero che oltre a lui anche gli altri attaccanti ci diano una mano e segnino anche loro. L’importante è l’impegno che mettono in allenamento e durante le partite. A questi ragazzi non si può rimproverare nulla, danno tutto sempre. Per i risultati poi ci vuole anche un po’ di fortuna. La squadra gioca un ottimo calcio e oggi, specialmente il primo tempo, abbiamo avuto le redini della partita in mano. Posso fargli solo complimenti”.