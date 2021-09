Per il settore giovanile del Napoli c’è da invertire la rotta nella tradizione recente delle sfide tra Napoli e Benevento. Nella categoria Under 17 sono arrivate tre sconfitte nelle ultime tre gare disputate e poi recentemente anche l’Under 16 ha perso ai rigori la finale del torneo di Portici.

Nella Primavera si è ripristinata un po’ di distanza, con il Napoli che è riuscito a conquistare la serie A della categoria mentre il Benevento è ancora impelagato nella serie B della categoria. Nelle prime due partite i sanniti hanno battuto il Cesena in casa mentre in trasferta sono stati sconfitti dallo Spezia.

Gli azzurrini arrivano a questa sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia con l’entusiasmo per la vittoria in rimonta al 95′ conquistata a Vinovo contro la Juventus. In campionato il Napoli ha sei punti in virtù della vittoria di Bologna e della sconfitta interna contro la Sampdoria.

Il Napoli affronta il Benevento per andare avanti anche in Coppa Italia (calcio d’inizio al Piccolo di Cercola alle 15, diretta testuale su IamNaples.it), chi passa il turno affronta la vincente di Cosenza-Crotone, in campo domani alle 16.

Ampio turn-over per Frustalupi, il Benevento accoglie Muraca e Talia

Frustalupi ha intenzione di concedere un’opportunità a coloro che giocano di meno, valuta l’idea del turn-over radicale rispetto al campionato. Gli azzurrini per la quarta giornata giocheranno lunedì alle 17 ancora a Cercola contro il Pescara.

In porta dovrebbe esserci l’esordio stagionale di Boffelli con Idasiak che resterà in prima squadra ad allenarsi. I tre centrali dovrebbero essere Pontillo, Spedalieri e Manè, i due esterni saranno Marchisano e Giannini con Gioielli e Tourè (squalificato lunedì contro il Pescara) in mezzo al campo. Marranzino e Mercurio agiranno tra le linee a supporto del centravanti Pesce.

Cioffi, in panchina dopo essere guarito dal Covid-19 a Vinovo, potrebbe strappare uno spezzone.

Il Benevento accoglie il centrocampista Talia, che di solito è nel giro della prima squadra e ha anche trovato spazio nell’amichevole giocata al Maradona lo scorso 6 settembre.

Scarlato, protagonista in panchina della qualificazione dell’Under 17 ai quarti di finale la scorsa estate ai danni anche del Napoli, è pronto a mettere il campo il suo 4-2-3-1. In porta ci sarà Tartaro, Riccio e Sena agiranno sulle corsie laterali con Viscardi e Brocca al centro, Pellegrino e Talia si muoveranno davanti alla difesa con Caserta, Agnello e l’ex Umile dietro la punta Sorrentino.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Pontillo, Spedalieri, Manè; Marchisano, Gioielli, Tourè, Giannini; Marranzino, Mercurio; Pesce. A disp.: Pinto, Provitolo, Costanzo, Barba, De Marco, De Pasquale, Flora, Longobardi, Vergara, Ambrosino, Cioffi. All. Frustalupi

BENEVENTO (4-2-3-1): Tartaro; Riccio, Viscardi, Brocca, Sena; Pellegrino, Talia; Caserta, Agnello, Umile; Sorrentino. A disp.: Bonagura, Vottari, Prisco, Aronica, Rossi, Agnello, Marsiglia, Maiese, Malva, Altamura. All. Scarlato

A cura di Ciro Troise