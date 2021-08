Rai – Rinnovo Insigne, ancora nessun contatto con l’entourage: bisognerà chiarire un paio di punti

Durante la trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’esperto di mercato e giornalista per Rai Sport, Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni riguardanti la telenovela sul rinnovo di Insigne. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ad oggi all’entourage di Insigne non è arrivata ancora alcuna convocazione per un primo incontro a Castel di Sangro per discutere del futuro del capitano azzurro. Credo sia importante che prima di iniziare il ritiro vengano chiariti tra ADL e Lorenzo alcuni punti. Bisogna capire se il capitano abbia ancora voglia di guidare la sua squadra nel futuro. Così come bisognerà chiarire le intenzioni del patron, se voglia migliorare l’organico della squadra per puntare ad obiettivi sempre più alti. Dopo questo incontro se ne potrà allora ipotizzare un altro con l’entourage del giocatore.