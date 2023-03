Repubblica – De Laurentiis disposto a sforare il tetto ingaggi per provare a trattenere Osimhen

La Repubblica ha svelato il piano di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, per provare a trattenere un’altra stagione in azzurro Victor Osimhen, bomber dei partenopei: “Saranno tanti i top club disposti a offrire al nigeriano almeno 10 milioni netti a stagione, più che raddoppiato rispetto a quello attuale. Ma il presidente è intenzionato a fare uno sforzo economico per blindarlo almeno per un’altra stagione: a costo di sforare il tetto massimo fissato per gli ingaggi. Se ne riparlerà più in là, adesso ci sono in ballo traguardi importanti e più dei soldi nei pensieri del bomber c’è la gloria, da raggiungere a suon di reti. Osimhen ne ha già segnate 25, la doppietta di Torino gli permetterà di incassare un altro bonus da 130 mila euro”.