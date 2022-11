Repubblica: “De Laurentiis rifiuta 900 milioni per il Napoli da un Fondo americano”

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, De Laurentiis ha rifiutato un’offerta di 90 milioni di euro per acquistare il Napoli da parte di un Fondo americano. Ecco quanto scritto dal quotidiano in merito, il giorno dopo la sconfitta dell’Italia nell’amichevole contro l’Austria:

“Lontano da Doha se la gode Aurelio De Laurentiis. Vedrà i suoi giocatori in campo: Zielinski (Polonia) contro Lozano (Messico) domani, il 24 Anguissa con il Camerun contro la svizzera e Kim (Corea del Sud) contro Olivera (Uruguay). Si legge che negli Usa incontra per strada chi propone 900 milioni di un non meglio identificato Fondo per acquistare il Napoli, affare ovviamente respinto. Il Napoli incassa e vince come fosse da solo in cima al suo Mondial. Unica favola credibile in un’Italia che ha smesso anche di sognare.

Da ieri si gioca in Qatar la manifestazione iridata a cui non s’è qualificata la Nazionale di Mancini.

Doha è una pagina nera: brilla solo l’altro azzurro quello della capolista del campionato”.