Repubblica – Milik, addio al Napoli: i motivi della scelta

Un divorzio che si consumerà verosimilmente a fine stagione, quello fra Arek Milik e il Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica, il polacco non rinnoverà con il Napoli e cercherà un’altra squadra. Ma molteplici sono i motivi del mancato rinnovo dell’attaccante classe 94:

RUOLO – Il ruolo da comprimario, in primis, praticamente confermato dopo le notizie del rinnovo di Mertens, con il polacco che si vorrebbe sentire più importante, oltre che al centro del progetto tecnico. Per questo la richiesta di un ingaggio così alto, di circa 4.5 milioni di euro, quasi a voler scoraggiare il Napoli in fase di rinnovo.

ICARDI – La punta non avrebbe gradito l’interesse manifestato la scorsa estate per l’ex Inter, ora al PSG, Mauro Icardi.

SOCIETÀ – Anche il Napoli non è felice di come ha reagito il polacco, aspettato nonostante i due gravi infortuni. Per questo De Laurentiis non farà sconti: il costo della punta si aggira intorno ai 50 milioni di euro.