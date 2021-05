Repubblica – Napoli, Allegri la soluzione per allontanare lo spettro di Gattuso: le ultime

Sembra ormai segnato il destino di Gattuso sulla panchina del Napoli, che andrà via a prescindere dalla conquista del quarto posto al termine della stagione. Secondo l’edizione odierna della Repubblica, per sostituirlo degnamente non serviranno più delle scommesse, ma bensì delle certezze per mandare avanti un progetto degno del Napoli. Juric, Italiano e Dionisi non serviranno a cacciare via lo spettro di Rino dalla panchina azzurra e forse nemmeno Spalletti. Allegri potrebbe essere la soluzione giusta, come quando ADL allontanò Mazzarri e Sarri sostituendoli con allenatori del calibro di Benitez e Ancelotti. Chissà che il patron azzurro non possa optare per la stessa strategia utilizzata in passato.