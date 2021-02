Repubblica – Stop per Lozano: il messicano torna a Marzo, i dettagli

Brutte notizie per il Napoli e per Gennaro Gattuso. Hirving Lozano, sicuramente tra gli uomini più in forma del momento, ha concluso il match con la Juventus acciaccato e l’infortunio è più serio del previsto.

Il giocatore, riporta Repubblica, ha riportato una distrazione muscolare, e dovrebbe restare fuori per tre settimane, tornando a Marzo. Emergenza anche in attacco per il tecnico che dovrà fare a meno del messicano per il doppio confronto di Europa League contro il Granada e per le sfide contro Atalanta e Benevento.