Riccio: “Il mister pretende di più, siamo stati lenti e poco solidi”

Il vice-allenatore del Napoli Luigi Riccio ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Dal nostro punto di vista è stato fatto tutto poco bene, non siamo stati solidi, molto lenti, è stato creato più per confusione che per organizzazione, è stata una serata particolarmente infelice da tutti i punti di vista. Non ne facciamo un dramma anche se si tratta della seconda sconfitta consecutiva. La nostra squadra non ha mai tradito, è stata molto attenta alle richieste del mister, ci auguriamo sia solo una serata no, probabilmente non c’era neanche la forza a fare le cose in un certo modo. Ci siamo innervositi subito, abbiamo perso anche un po’ di palloni banali. Il mister pretende di più, lo accettiamo se si tratta solo di una serata. Siamo preoccupati per tutti gli infortunati, Mertens ha già iniziato le terapie, speriamo che possa rientrare quanto prima. Mercoledì meritavamo di segnare almeno un gol, non averlo fatto oggi, invece, è conseguenza della prestazione di stasera. Personalità? Influiscono tanto le assenze, mancano giocatori-chiave che determinano tanto”

Dal nostro inviato Ciro Troise