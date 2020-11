Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il Napoli fa visita al Rijeka, la squadra meno quotata del girone di Europa League in cui gli azzurri hanno raddrizzato gli equilibri con la vittoria in trasferta contro la Real Sociedad. “In Europa non esistono partite facili”, ha spiegato Gattuso che allo stadio Rujevica tre anni fa con il Milan ha perso la sua prima gara europea da allenatore. Per il Napoli ci sono due brutti ricordi: i pareggi a Belgrado e Genk nelle ultime due edizioni della Champions League, risultati che testimoniano che nessuna gara si vince prima di giocare. Gattuso seguirà la legge d’Europa, come all’Anoeta ci saranno sette cambi rispetto all’ultima sfida.

In porta Meret prenderà il posto di Ospina, sulle corsie laterali toccherà a Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra con Maksimovic e Koulibaly al centro della difesa, Demme e Lobotka si muoveranno in mediana con Politano, Mertens ed Elmas alle spalle di Petagna. Osimhen è squalificato, Elmas, dopo lo spezzone contro il Sassuolo, sembra pronto a giocare dal primo minuto, ha recuperato un buon livello di condizione dopo la positività al Covid 19. C’è ancora da lavorare, invece, per Zielinski che probabilmente strapperà un’altra parte di gara così come Insigne che non è ancora al 100% dopo la lieve contrattura al bicipite femorale sinistro rimediata contro la Real Sociedad.

Il Rijeka farà la stessa partita che ha svolto in casa contro la Real Sociedad, cercherà di coprire gli spazi con il 5-4-1, penserà soprattutto a difendere con la speranza di spegnere l’attacco del Napoli. Contro i baschi sono andati vicino all’impresa, la Real Sociedad ha sbloccato la partita al 93′. Anastasio, giocatore cresciuto nel vivaio azzurro, dovrebbe partire dalla panchina. In porta ci sarà Nevistic, gli esterni bassi dovrebbero essere Tomecak e Stefuji, Smolcic, Velkovski ed Escoval si muoveranno da difensori centrali, Menalo e Loncar saranno le ali, Lepinica e Cerin lavoreranno in mezzo al campo, Kulenovic sarà il centravanti. Ecco le probabili formazioni:

RIJEKA: Nevistic; Tomecak, Smolcic, Velkovski, Escoval, Stefuji; Menalo, Lepinica, Cerin, Loncar; Kulenovic. All. Rozman

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Gattuso

A cura di Ciro Troise