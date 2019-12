Gattuso: “Bisogna lavorare sulla concentrazione anche riguardo ai gol falliti, guardate l’occasione di Insigne, in altri momenti avrebbe segnato. Abbiamo fatto anche delle sedute sui tiri, lavoriamo sulle convinzioni, non li faccio smettere fino a quando non hanno fatto 10-15 gol. Mertens fa molto bene anche l’attaccante esterno in Nazionale, in questa settimana non si è allenato con continuità, ha avuto un piccolo fastidio, lo vedo sia prima punta che da esterno d’attacco. Come eroe di riferimento, scelgo Marcello Lippi che ha allenato il Napoli ed era un grande marinaio, m’ispiro a lui. Spero che nel 2020 di Gattuso ci siano anche Mertens e Callejon, c’è la voglia sia dei giocatori che della società, non entro nelle dinamiche contrattuali, sono qui per allenare la squadra, l’ho detto più di una volta che sono giocatori di qualità. L’auspicio è che arrivi la prima vittoria, la chiave è tutta lì, la squadra ha bisogno di una serie di buone prestazioni e di qualche vittoria, dopo farà fatica a fermarsi. Affrontare il Barcellona non è un sorteggio favorevole, è una squadra incredibile, composta da grandi campioni, forte anche con i ragazzini della Primavera, non è vero che non abbiamo nulla da perdere, brucia sempre. Auguro Buon Natale e buone feste ai tifosi, vorrei rivedere il San Paolo pieno, abbiamo anche questa responsabilità: riportare l’entusiasmo. Dopo chiamo Carlo e gli faccio i complimenti, non avevo dubbi che trovasse subito panchina per quello che ha fatto, gli auguro il meglio, è una persona per bene”

Gattuso: “Lozano ha fatto 20 gol da esterno destro d’attacco, lo vedo lì. Ho rispetto nei confronti di Carlo e dei suoi collaboratori, la mia metodologia è diversa, a me piace andare ad alta intensità per un’ora, un’ora e un quarto, preferisco la seduta singola, non doppia. La squadra ha avuto un rigetto, è inevitabile, quando si cambia metodologia di lavoro c’è un cambiamento a livello muscolare. Voglio che i ragazzi facciano delle corse diverse rispetto a quanto facevo prima”

Gattuso: “Dobbiamo lavorare ma si passa per i risultati che devono essere per forza positivi, dobbiamo migliorare giorno dopo giorno. Devo lavorare sulla testa dei miei giocatori al di là delle multe e di quanto è accaduto, ci sarà il tempo per risolvere le problematiche, non regalo nulla, non vedo una squadra scazzata, che fa gli occhi storti, ho sentito parlare di questa problematica solo il primo giorno, ora abbiamo altri problemi: non si vincono le partite, dobbiamo migliorare a livello fisico e mentale, speriamo di vincere le partite e poi sederci al tavolo e risolvere i problemi, la società la pensa come me”

Gattuso: “Fabian può fare quel ruolo, in Under 21 ha giocato mezzala ma ha qualità per fare questo tipo di calcio, se pensiamo di vedere un giocatore che abbia veemenza nei movimenti, ti da ordine ma con le sue caratteristiche. Domenica sono stato con mia moglie, perciò ho visto un po’ la città, il Napoli è un grande club, ha delle persone squisite che si sono messe a disposizione, i giocatori sono fortissimi, voglio entrare nella testa dei ragazzi, dobbiamo uscirne fuori. Sono pazzo di tutti i miei giocatori, la foto di De Laurentiis con Insigne è importante, dobbiamo ripartire da lì, questa squadra ha dato tanto alla città, alla regione, bisogna stare vicino loro, hanno bisogno d’affetto, non hanno bisogno dei fischi ma di sostegno, spero che i nostri tifosi capiscono questo, oggi la palla scotta, pesa 10-20 chili. Milik mi piace, è un attaccante che lega il gioco, ha presenza in area, è un giocatore completo, ha avuto sfortuna, grandissima qualità, ma tutti i giocatori offensivi hanno grandissima qualità. I giocatori sono bravi a nascondere, sicuramente a qualcuno starò sulle scatole, in quell’ora e mezza-due ore ci deve essere massima professionalità. Vediamo, valutiamo ma voglio dare continuità a Meret, Ospina è un ragazzo serio ma non gli regalo niente”

Gattuso: “Giocheremo con il 4-3-3, palleggeremo dal basso, vogliamo tenere bene il campo, a livello tecnico nel secondo tempo abbiamo fatto una buona prestazione ma nelle coperture preventive e nelle letture la squadra non mi è piaciuta, ci deve essere organizzazione, dobbiamo sapere come scalare, m’aspetto tutto questo”

Gattuso: “A Reggio Emilia non si vince dal 2014, la storia non ci aiuta ma si può cambiare, bisogna giocare più liberi, non andare in ansia se ci superano la prima pressione. Non bisogna guardare la classifica ma concentrarsi su ciò che dobbiamo fare. Non è Gattuso contro De Zerbi, da Foggia-Pisa sono passati tanti anni, Roberto è un grandissimo, domani si gioca solo Sassuolo-Napoli”

Gattuso: “Ho visto una squadra che si è consegnata a me e allo staff, ho visto grandissima disponibilità, abbiamo lavorato molto forte, sta facendo tutto quello che gli stiamo chiedendo. Stiamo cambiando qualcosa, ho sempre detto loro che mi piace lavorare di reparto, per un anno e mezzo ha giocato con un modulo completamente diverso, deve tornare a fare ciò che ha prodotto per tanto tempo. Devo ringraziare la squadra per la disponibilità, non è facile essere abituati a vincere e poi non farlo per due mesi, può succedere quello che è accaduto nei primi dieci minuti contro il Parma. Nello sport non c’è alcuna ultima spiaggia, dobbiamo recuperare mentalmente la squadra, le prestazioni contro il Liverpool e il Salisburgo sono di appena due mesi fa. Domani affrontiamo il Sassuolo, una squadra forte con un allenatore che la sa far giocare bene, voglio vedere una squadra con equilibrio, che non vada in panico. Rinnovi? Sai bene che entro alle 8:30 qui e vado via alle 20, la priorità è il campo, far stare sul pezzo i ragazzi, parlare, parlare, parlare e ascoltare. I ragazzi avranno sei giorni di riposo dopo la gara di domani, incontrerò il presidente e il direttore e valuteremo tutto, spero che questi ragazzi firmeranno i rinnovi perchè meglio di questi in giro ce ne sono pochi”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso di Sassuolo-Napoli, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di serie A. Gli azzurri stanno terminando l’allenamento al centro sportivo di Castel Volturno, dopo la conferenza stampa, nel primo pomeriggio, la partenza in treno verso Reggio Emilia.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise