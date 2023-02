RILEGGI IL LIVE – Glasner: “Il Napoli non fa un calcio italiano, applica anche il contropressing, difende in avanti”

Glasner: “Kolo Muani e Osimhen hanno degli aspetti in comune, Osimhen è più robusto fisicamente, dirige la palla bene ma entrambi fanno parte dei cinque migliori attaccanti che giocano in Europa. Faccio un appello ai tifosi di entrambe le squadre: deve essere una festa di sport, all’insegna dell’entusiasmo”

Gotze: “Tutta la squadra ha seguito Lobotka, gioca sempre col primo contatto. Al Napoli nel 2o20? Non c’è stata una reale opportunità. Si dice che ogni volta la prossima partita sia quella più importante, vogliamo restare in questa competizione”

Glasner: “Non dobbiamo inventarci nulla contro il Napoli, impegnarlo in difesa ma conosciamo il loro 4-3-3, con le ali larghe e gli inserimenti di Anguissa e Zielinski. Ho un rispetto estremo per Spalletti, non so se lui ricorda, ero nello staff dello Salisburgo, nello stesso albergo del suo Zenit. Lui mi ha abbracciato, mi piace tanto l’equilibrio tra le due fasi di gioco. Pantaloni blu? In Europa League, in Champions sono neri. Il Napoli vincerà lo scudetto meritatamente. Pareggio va bene? Non lo so, oggi dico no, magari dopo talvolta pensi che va bene, noi vogliamo vincere, quest’anno ci hanno riuscito l’Inter e il Liverpool, speriamo di essere la terza squadra. Non pensiamo troppo agli avversari, abbiamo autostima, siamo di un livello alto, stabile, nelle ultime dieci partite ne abbiamo persa una o due. Non deve mancare il rispetto ma dobbiamo focalizzarci su quello che sappiamo fare. Potremmo anche pensare di avere più cautela, dobbiamo provare ad imporre il gioco prendendoci il rischio di creare degli spazi al Napoli. Non vogliamo essere super cauti, dentro ogni porta che apri c’è un pericolo ma anche un’opportunità”

Gotze: “Kolo Muani? È un bravissimo ragazzo, ci appoggiamo tutti a lui, meno male che gioca con noi. Si è adattato benissimo, è da poco qui”

Glasner: “Siamo carichi, caldi, abbiamo tutti la pelle d’oca. Abbiamo deciso di non far vedere video, certamente l’emozione, l’entusiasmo ma dobbiamo poi dimostrarle sul campo. Contro il Werder Brema temevo che pensassero al Napoli, come avete visto ha funzionato tutto”

Gotze: “Coreografia si o no? Non è un tema che mi riguarda, sono sicuro che comunque i tifosi ci daranno una mano. Pensiamo alla partita, tutti non vedono l’ora di vederla. Ho un po’ d’esperienza accumulata negli anni, conta anche l’attimo. Nelle prime partite abbiamo imparato tante cose, siamo andati sotto alla prima in casa e alla fine abbiamo passato il turno. Conosciamo le difficoltà di questo doppio confronto, conta la performance, l’attimo della partita. Dobbiamo essere equilibrati, fare il calcio degli ultimi mesi. Mondiali? Sono acqua passata, anche per me da calciatore è tutto sulla Champions League. Jakic difensore centrale? Ho l’imbarazzo della scelta, posso decidere tra più giocatori, vediamo domani prima della partita. Borussia Dortmund? Sono passati dieci anni, non farei paragoni”

Glasner: “Sebastien Rode? Ovviamente non giocherà dall’inizio”

Glasner: “Il Napoli non gioca un calcio italiano, quasi anti-italiano. Fanno anche il contropressing, con Kim e Rrahmani difendono anche venendo in avanti. Siamo preparati, non avremo un vantaggio riguardo all’intensità come contro altre squadre dell’Europa del Sud”

Glasner: “Abbiamo studiato il Napoli per tante ore, ci stiamo lavorando da un lungo periodo. Il Napoli gioca da mesi con la stessa formazione, un po’ di rotazione forse per due-tre calciatori. Non si può pensare solo ad Osimhen e Kvaratskhelia, sono stati formidabili nella fase a gironi. Siamo tra le migliori 16, ci sono anche dei punti deboli dove possiamo costruire le nostre chance. Speriamo di dimostrarlo nel gioco, spero che attueranno tutto quello che gli dirò, sono fiducioso”

Glasner: “Siamo molto contenti, era uno dei primi obiettivi approdare alla fase ad eliminazione diretta, ci siamo riusciti vincendo a Lisbona. Il Napoli è una squadra di ottima qualità, siamo molto contenti. L’atmosfera sarà eccezionale, tutte e due siamo in ottima forma. L’obiettivo è vincere, così deve essere agli ottavi di finale di Champions League”

